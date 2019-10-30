Врачей поднимут в воздух нацпроектом

В Ульяновской области планируется создать к 2024 году 24 вертолетных площадки для возрождения в регионе сан­авиации в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В правительстве региона отмечают, что оплата летных часов сан­авиации будет производиться из федерального бюджета начиная с 2021 года, однако пока точно не могут сказать, сколько средств потребуется на создание сети вертолетных площадок, в чьей собственности будут вертолеты и кто будет эксплуатантом воздушных судов санавиации. Среди рисков реализации проектов эксперты называют возможное превышение реальных затрат на выполнение всех задач санавиации в сравнении со средствами, выделенными в рамках нацпроекта, и неготовность регионов взять часть затрат на себя.

В минувшую субботу, на совещании по обсуждению итогов реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что с 2020 года регион приступит к созданию вертолетных площадок для санитарной авиации. Всего, по его словам, к 2024 году планируется подготовить 24 вертолетных площадки.

В советское время, до 90х годов прошлого века, в Ульяновской области работала санавиация, полеты выполнялись вертолетом Ми2 ульяновского аэроклуба. В начале 90х при выполнении санзадания произошла авиакатастрофа, в которой погибли пилот и врачи. С тех пор полеты санавиации больше не выполнялись. Предложения аэроклуба возродить санавиацию, отремонтировав выработавший межремонтный ресурс Ми2, реализованы не были из-за нехватки бюджетных средств. Планы облправительства возродить санавиацию на базе вертолетного центра «Хелипорт Ульяновск» (проект НДВгрупп Александра Хрусталева) рухнули вместе с прекращением деятельности центра, который фактически так и не работал (сейчас здание вертолетного центра с земельным участком продается на «Авито» за 60 млн руб.).

Теперь у региона появилась возможность возродить санавиацию за счет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Здраво­охранение».

Напомним, программа развития санавиации на федеральном уровне была принята в 2016 году. Согласно документу, до 2020 года в 34 субъектах РФ должны быть созданы вертолетные посадочные площадки при медицинских центрах на принципах ГЧП, в течение трех лет санзадания должны оплачиваться при поддержке федерального бюджета. В дальнейшем финансовое обеспечение возлагается на субъекты РФ.Всего, как сообщал Минздрав РФ, на середину 2019 года, стратегии развития санавиации подготовили уже 49 регионов РФ, с «2020 года к реализации мероприятий по развитию санитарной авиации подключается еще 21 регион, с 2021 года полеты сан­авиации начнутся на всей территории страны».

Как пояснил „Ъ“ первый зампред облправительства Андрей Тюрин, «с 21–22 годов Минздрав РФ будет оплачивать летные часы для санавиации в Ульяновской области», и «задача региона — за 2020 и 2021 годы создать при каждой районной больнице посадочную площадку, соответствующую требованиям авиабезопасности». Сейчас, по словам зампреда, «проведена ревизия возможных мест, в Ульяновске определили предварительно 2 площадки: на территории облбольницы и недалеко от мемцентра Ленина». По словам заместителя директора департамента транспорта Юрия Чибисова, вторая посадочная площадка, возможно, будет размещена в Заволжье.

Министр здравоохранения Сергей Панченко подтвердил, что «в проект бюджета в рамках нацпроекта уже заложено 2 млн рублей на эти цели». Впрочем, сколько средств потребуется на создание 24 посадочных площадок и их содержание, какая авиакомпания и на каких условиях будет производить выполнение госуслуг по обеспечению полетов санавиации, в правительстве региона пояснить не смогли, ответив, что «пока об этом говорить еще рано», «рассматриваются разные варианты».

Авиакомпаний, эксплуатирующих вертолеты на постоянной основе, в Ульяновской области нет. Аэро­клуб ДОСААФ предлагал свои услуги, однако он рассматриваться не может, поскольку, согласно правилам предоставления субсидий на сан­авиацию, воздушные суда должны быть произведены в РФ, и не ранее 1 января 2014 года. Такими вертолетами могут быть модифицированные Ми8 и новые вертолеты Казанского вертолетного завода «Ансат».

Возможным исполнителем госуслуг в этой сфере для Ульяновской области может стать АО «Национальная служба санитарной авиации» (НССА). В июле 2018 года распоряжением правительства РФ № 1574р НССА была определена единственным исполнителем услуг по сан­авиации до 2020 года. Как пояснили „Ъ“ в НССА, сейчас готовится аналогичное распоряжение на последующие годы. По словам главврача НССА Мурата Хупова, компания готова работать и в Ульяновской области — «но это определяет Минздрав совместно с Ростехом». «Заходя в регион, мы обеспечиваем полностью и летный, и технический состав, можем обеспечить все, вплоть до врачей. При необходимости можем построить точку базирования с ангаром непосредственно рядом с медицинским центром, если регион выделит для этого деньги». В НССА также отметили, что среди планируемых вертолетных площадок обязательно должны быть и такие, которые обеспечивают ночной старт (а значит, требуются связь, специальное светосигнальное оборудование и пр., что увеличивает стоимость площадки и ее обслуживания).

Глава аналитической службы отраслевого агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что регион вправе сам решить — выбирать без конкурса НССА или объявлять конкурс самостоятельно, где смогут участвовать другие крупные профильные авиакомпании, такие как АО «Русские вертолетные системы», имеющее спецподразделение сан­авиации «Хелимед». К рискам проекта он относит ситуации, когда федеральных средств может не хватить на весь объем санзаданий, потребуется весомое софинансирование областного бюджета, «и региону придется искать резервы и какие-то инструменты, чтобы удержать экономику в разумных пределах».

Сергей Титов, Ульяновск