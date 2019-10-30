Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании регионального парламента представил основные направления бюджетной и налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. В частности, он потребовал повысить зарплату в реальном секторе экономики, пообещав взамен налоговые льготы, а также признался, что для подготовки к Универсиаде-2023 придется увеличить госдолг региона. За выступлением губернатора наблюдала корреспондент “Ъ-Урал” Анастасия Реутова.



Уже в начале своего выступления губернатор Евгений Куйвашев потребовал поднять среднемесячную зарплату в реальном секторе экономики. «Нас не устраивает уровень среднемесячной зарплаты. Общероссийским трендом на ближайшие три года станет снижение объема налоговых льгот. Мы же планируем не только не снижение, но даже их увеличение более чем на 4%. Значит, мы вправе рассчитывать на более эффективную отдачу бизнеса от этих мер поддержки»,— заявил он. Объем налоговых льгот в регионе в 2020 году составит 14,8 млрд руб., в 2021 году — 15,2 млрд руб. В связи с этим губернатор назвал «справедливой» инициативу регионального министерства экономики и комитета по бюджету, финансам и налогам учитывать при предоставлении мер поддержки темпы роста зарплаты на предприятиях.

Другими важными задачами правительства станут продолжение поиска дополнительных мер поддержки свердловской промышленности, помощь в привлечении средств федерального бюджета, лоббирование уральской продукции, увеличение объема экспортной продукции и развитие малого и среднего бизнеса.

В своем докладе губернатор уделил много внимания подготовке к проведению XXXII Всемирной летней Универсиады-2023 в Екатеринбурге. «Сейчас мы прорабатываем с правительством РФ все аспекты, связанные с финансированием мероприятий Универсиады, строительством спортивных и инфраструктурных объектов, созданием деревни Универсиады»,— пояснил Евгений Куйвашев. Основная доля расходов, по его словам, придется на предстоящий трехлетний период. «В проекте областного бюджета на 2020–2022 годы предусмотрены расходы на финансирование строительства объектов общей суммой около 40 млрд руб., в том числе 10 млрд руб. — в 2020 году. Сейчас мы должны изыскать эти средства, которые впоследствии будут компенсированы правительством РФ»,— пообещал господин Куйвашев. Всего для проведения Универсиады-2023 планируется направить 85 млрд руб., из которых 33 млрд руб. поступят из федерального бюджета, 12 млрд руб. — частные инвестиции. Остальная нагрузка ляжет на областной бюджет.

Напомним, в июле исполком FISU принял решение провести летнюю Универсиаду-2023 в Екатеринбурге. Для проведения Универсиады задействуют спортивные объекты в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. Деревню Универсиады предполагается возвести в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный. Ожидается, что соревнования посетят более 200 тыс. гостей, в том числе 10 тыс. спортсменов.

Господин Куйвашев также отметил, что там, где предлагается возведение деревни Универсиады, «никаких ограничений не предполагается». Ранее высказывались опасения, что проект новых приаэродромных территорий, разработанный аэропортом Кольцово, может помещать строительству новых жилых домов в южной части Екатеринбурга. В частности, в запретную зону мог попасть район Новокольцовский.

Отвечая на вопросы депутатов, губернатор поддержал инициативу коммуниста Александра Ладыгина сократить размер госдолга (около 60,8 млрд руб.) путем «ликвидации» коммерческих кредитов (составляют треть всего объема госдолга). «На самом деле, мы так и делаем — ежегодно уменьшаем их процентную долю. Как только коммерческие кредиты будут представлены на комиссию правительства, они будут переведены в разряд бюджетных»,— отметил глава региона. Он также отметил, что госдолг поможет подготовиться к Универсиаде-2023. «Мы не успеваем попасть в бюджетный период, так как проекты появятся только в начале следующего года. Поэтому будем использовать этот механизм. Предельно допустимое плечо использования кредитов у нас очень большое»,— подчеркнул Евгений Куйвашев.

Лидер фракции КПРФ Александр Ивачев поинтересовался мнением главы региона о возможности единовременной выплаты детям войны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и предложил заложить средства в областной бюджет 2020 года. Правда, депутат уточнил, что размер выплаты еще не установлен. «Я поддерживаю. Работайте над законопроектом»,— разрешил господин Куйвашев.

Депутат от «Единой России» Владимир Радаев пожаловался на возможную разработку мраморного карьера в Нижнем Тагиле, которая, по его словам, будет угрожать экологический ситуации. На реплику «перенести все в Магадан или Ивдель» господин Куйвашев улыбнулся, пообещал разобраться и ответить в течение пяти дней.

В завершение выступления губернатор Куйвашев наградил лучших налогоплательщиков региона. Дипломы получили представители УГМК, «Газэкса», Свердловской железной дороги, Северского трубного завода и других предприятий.