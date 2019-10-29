Снег в Петербурге зимой будут чистить 1,7 тыс. единиц техники

Предстоящей зимой для очистки улиц Петербурга от снега в общей сложности будет использовано 1,7 тыс. единиц уборочной техники. При этом принимать и утилизировать снег планируется на 11 снегоплавильных пунктах и семи стационарных снегоприемных. Их расположение выбрано с учетом оптимальных маршрутов для снегоуборочной техники, транспортной загрузки в час пик и близости к основным магистралям. На сегодняшний день в городе определено около 100 точек складирования снега, количество которых в дальнейшем планируется увеличить до 150. Об этом в рамках инспекционной поездки на площадку ГУДП «Центр» в Василеостровском районе заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Также господин Беглов отметил, что в городе начинается строительство еще одной новой снегоплавильной установки производительностью 7 тыс. кубометров снега в сутки на набережной Обводного канала. В ближайшие годы также запланировано проектирование еще нескольких подобных установок, которых не хватает, прежде всего, в северной части Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к грядущей зиме Смольный закупил 471 единицу снегоуборочной техники за 3 млрд рублей. Также сообщалось, что УФАС подтвердило наличие в Петербурге «снежного картеля» на торгах по уборке городских улиц.