Минтруд запустит сервис по отслеживанию трудоустройства выпускников вузов

Минтруд запустит в январе 2020 года сервис, который будет помогать отслеживать трудоустройство выпускников вузов, сообщил замминистра труда Всеволод Вуколов.

«Мы создали сервис, он заработает с января следующего года,— который будет четко смотреть, куда гражданин пошел после вуза, что с ним произошло. Будем выстраивать эти траектории. Грубо говоря, будем смотреть, что (происходит.— “Ъ”) с каждым студентом через два-три года после вуза»,— сказал он на круглом столе на площадке чемпионата WorldSkills Hi-Tech (цитата по ТАСС).

Замруководителя Роструда Денис Васильев заявил, что «люди могут, получив одну профессию, работать по другой, и это не значит, что человек не успешен». По словам господина Васильева, сегодня полученные человеком навыки имеют гораздо большее значение, чем сама профессия. «Можно смотреть на всю экономику как на систему спроса и предложения на навыки»,— заявил он.

Напомним, согласно последнему исследованию РАНХиГС, только третья часть молодых людей считает качественное высшее образование важнейшим фактором при устройстве на работу. По их мнению, большее значение имеют опыт работы, готовность много трудиться и нужные связи.

О том, почему высшее образование стало обесцениваться, читайте в материале «Огонька» «Лишнее высшее».