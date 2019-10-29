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Комитет имущественных отношений Петербурга передал РАД первые объекты на продажу

Комитет имущественных отношений Петербурга передал АО «Российский аукционный дом» первые городские объекты нежилого фонда для их последующей приватизации. В список на продажу вошли комплекс зданий на набережной реки Мойки, д. 26, литеры А, Б и Г, а также 37 коммерческих помещений и зданий с земельными участками. Общая площадь всех объектов недвижимости составляет 7,1 тыс. кв. м. Они расположены практически во всех районах города, большая часть сконцентрирована в Адмиралтейском и Центральном районах Петербурга, сообщили в КИО.

Даты торгов будут объявлены на этой неделе. Они будут проходить в онлайн-режиме на электронной торговой площадке ЭТП РАД.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что РАД был выбран организатором торгов по продаже имущества Петербурга в рамках приватизации. С компанией заключен договор сроком на три года.

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