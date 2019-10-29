Половину башни «Исеть» сдадут в аренду

Башню «Исеть» (ООО «Екатеринбурга-сити», конечный бенефициар УГМК) будут наполнять жильцами, сдавая апартаменты в аренду. Как рассказал генеральный директор ООО «Екатеринбург – Сити» Евгений Мордовин, сегодня в аренде находятся 43 апартамента, компания планирует выйти на сдачу 100 апартаментов, минимальный срок аренды три месяца. «Это половина башни. У нас задача запустить ее и дальше продавать. Сейчас продано около 30 апартаментов. Это мало. Причина в том, что это дорого: 350 тыс. руб. — 1 кв. м. Но башня не будет стоять, мы будем насыщать ее другими проектами»,— рассказал господин Мордовин.

Башня «Исеть» — это 52-этажный небоскреб (209 м), в котором 225 апартаментов класса люкс со службой консьерж, четыре подземных этажа с гаражами и техническими помещениями. Строительство было завершено в 2015 году, но в эксплуатацию его ввели под конец 2016 года. Площадь апартаментов составляет 78-500 кв. м. В основном здесь двух- и четырехкомнатные апартаменты площадью 160 - 190 кв. м.

В «Исети» работает ресторан «Корова», в декабре на первом этаже появится ресторан Breadway kitchen bakery wine, в следующем году на втором этаже откроется ресторан с акцентом на морепродукты. Также в 2020 году в башне откроется клуб федерального бренда Encore Fitness площадью свыше 2,5 тыс. кв. м.

Татьяна Дрогаева