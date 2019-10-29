Камчатские депутаты избрали председателя правительства

Законодательное собрание Камчатского края во вторник, 29 октября, утвердило на должность председателя регионального правительства—первого вице-губернатора 41-летнего главу администрации Елизовского района Романа Василевского. Как сообщили “Ъ” в представительском органе, кандидатура получила большинство голосов.

В новой должности господин Василевский займется организацией исполнения поставленных губернатором задач по развитию края, укреплением межведомственного взаимодействия и решением всех возникающих вопросов в оперативном порядке, а также будет контролировать реализацию национальных проектов.

Должность председателя правительства—первого вице-губернатора появилась в камчатском кабмине после того, как 2 сентября депутаты утвердили поправки в устав региона, разделившие должности губернатора и главы правительства. Ранее обе должности занимал Владимир Илюхин. Как говорит сам губернатор, назначение председателя правительства позволит ему вплотную заняться решением «задач на федеральной площадке». «В этом году мы нашли возможность без дополнительного финансирования за счет освободившейся должности ввести должность председателя правительства—первого вице-губернатора»,— сказал “Ъ” господин Илюхин.

С его слов, кандидатов на новую должность было несколько. Выбор в пользу Романа Василевского, по словам губернатора, был сделан потому, что этот человек «обладает необходимым опытом, возраст позволяет говорить о перспективах». «Считаю его человеком разумным, принципиальным, но не конфликтным, что очень важно сегодня»,— отметил губернатор.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский