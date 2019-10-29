Чиновники поменялись постами

Бывший глава администрации Пензы Виктор Кувайцев назначен на пост первого заместителя председателя правительства региона. Его кандидатуру вчера на оперативном совещании при губернаторе представил глава региона Иван Белозерцев. Должность первого зампреда правительства освободилась после того, как в минувшую пятницу Андрей Лузгин был избран мэром Пензы. Эксперты считают, что кадровое решение позволит губернатору области Ивану Белозерцеву одновременно укрепить свои позиции в Пензе и сохранить кадровый состав доверенных людей.

Вчера губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал распоряжение о назначении первым заместителем председателя правительства региона Виктора Кувайцева. Кандидатуру господина Кувайцева глава региона представил на оперативном совещании в обладминистрации. Господин Белозерцев поблагодарил Виктора Кувайцева за работу на посту мэра Пензы. «Работа главы администрации города очень тяжелая, задач очень много. …В Пензе немало сделано в сфере благоустройства, создания комфортной среды, ремонта дорог, решения других вопросов»,— заявил губернатор.

Виктор Кувайцев, по словам Ивана Белозерцева, будет курировать в правительстве несколько направлений, главное из которых — исполнение национальных проектов в ­регионе.

Должность первого зампреда правительства Пензенской области оказалась вакантной после того, как в минувшую пятницу занимавший этот пост Андрей Лузгин был избран главой администрации Пензы. На заседании Пензенской городской думы за господина Лузгина проголосовали 20 из 34 присутствовавших на мероприятии депутатов.

Как писал „Ъ“, на должность главы администрации Пензы претендовали пять человек, из которых к участию в конкурсе были допущены четверо: депутат Законодательного собрания Пензенской области Георгий Камнев (КПРФ), глава администрации Малосердобинского района региона Иван Кирюхин (ЛДПР), заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и первый заместитель председателя регионального правительства Андрей Лузгин. Общественнику Юрию Вобликову в участии в отборе было отказано.

Виктор Кувайцев с июня 2011-го по январь 2013 года был заместителем председателя Пензенской городской думы пятого созыва. В 2014 году был избран депутатом городской думы шестого созыва, а затем — главой города. В декабре 2015 года он был избран главой администрации Пензы. После выборов в городскую думу седьмого созыва досрочно сложил полномочия сити-менеджера в связи с избранием депутатом.

Депутат Пензенского законодательного собрания Георгий Камнев (КПРФ) считает, что изменений для региона в связи с рокировкой чиновников ждать не стоит. «Первый заместитель председателя правительства курирует инвестиционную отрасль, если он будет вести какие-то крупные проекты, то они обычно движутся довольно медленно. Поэтому говорить о том, что внезапно могут произойти какие-то изменения, нельзя»,— считает господин Камнев.

Депутат регионального парламента Михаил Лисин («Единая Россия») считает, что рокировка позволит «дать новый импульс» работе как администрации Пензы, так и областного правительства. «Андрей Лузгин — креативный человек новой формации, который умеет создавать команду и работать в ней. Для него будет непростое время, так как он столкнется с хозяйственной сферой, хотя раньше он всегда работал с инвестициями. Ему придется во многие вещи вникать»,— отметил господин Лисин. Среди качеств Виктора Кувайцева депутат отмечает большой опыт административной работы. «Он много общался с мэрами других региональных центров, это может принести ряд плюсов в работу правительства»,— полагает Михаил­ ­Лисин.

Политолог Валентин Мануйлов считает, что благодаря принятому кадровому решению губернатор Иван Белозерцев укрепил свое влияние в Пензе. «В городе есть определенные проблемы по жилищно-коммунальному хозяйству и по правильному освоению бюджетов, а Андрей Лузгин близок к губернатору. Виктора Кувайцева же надо было куда-то пристроить, и свободным было только место господина Лузгина. Думаю, в преддверии губернаторских выборов (состоятся в 2020 году. — „Ъ“) Иван Белозерцев опасается менять людей в своем окружении»,— отмечает господин Мануйлов. При этом, по мнению политолога, господин Кувайцев может не справиться с работой в правительстве. «Если у Андрея Лузгина все было отстроено, Виктор Кувайцев просто будет солировать. Там, где что-то держалось на личных компетенциях господина Лузгина, будет провал»,— считает эксперт. Новый глава администрации Пензы, по его мнению, может столкнуться с кадровой проблемой. «Чтобы наладить работу мэрии, ему надо будет набрать свою команду, а этого делать ему никто не позволит»,— считает Валентин Мануйлов.

Сергей Петунин