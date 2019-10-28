Путин наградил экипаж попавшего в катастрофу самолета Ан-24

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении экипажа Ан-24 авиакомпании «Ангара», который потерпел крушение в Нижнеангарске 27 июня. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Медаль имени Нестерова получили бортпроводница Ан-24 Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов. Посмертно получили орден Мужества погибшие при аварии командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.

Напомним, самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска 27 июня. В результате два пилота погибли. Пострадали 22 человека, 7 из них потребовалась госпитализация. Всего на борту находились 42 пассажира и 4 члена экипажа. Межгосударственный авиационный комитет сделал вывод, что причиной инцидента стал отказ левого двигателя перед посадкой.

Подробнее о катастрофе — в публикации “Ъ” «Самолету не хватило полосы».