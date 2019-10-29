Брус и бревно уравняют пошлиной

Правительство ищет способы борьбы с незаконным вывозом грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, который активно растет последние десять лет. В качестве одного из решений, по данным “Ъ”, предлагается установить на первично обработанные пиломатериалы заградительную ставку экспортной пошлины в 80%, как на лес-кругляк. В крупнейших компаниях отрасли такой подход поддерживают, но считают, что пошлины должны устанавливаться не на все виды таких пиломатериалов, а выборочно. Эксперты также считают, что введение заградительной ставки на всю категорию негативно отразится на отрасли.

Как стало известно “Ъ”, 18 октября вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по вопросу незаконных вырубок леса. По его итогам ФТС, Минпромторг, Минприроды, Минэкономики и ФАС до 1 ноября должны дополнительно проработать вопрос о введении на первично обработанные лесоматериалы (таможенный код 4407) экспортных пошлин, аналогичных действующим на необработанную древесину (код 4403), следует из протокола. Сейчас в отношении грубо окантованных лесоматериалов действуют ставки от 10% до 80%, но не менее €55,2 за 1 кубометр, а также тарифные квоты. На выравнивании ставок настаивают ФТС и Минприроды, считающие, что это остановит беспошлинный вывоз лесоматериалов с низкой добавленной стоимостью.

Чтобы контролировать вывоз такой древесины, вице-премьер поручил Минприроды и Минтрансу до 20 ноября согласовать предложения по использованию для этого системы «Платон» (запущенная в 2015 году система взимания платы с автомобилей массой свыше 12 тонн). К этому же сроку Минпромторг с участием Минэкономики и Минтранса должны представить первый ежемесячный отчет о подготовке требований к оснащению таких грузовиков «спецсредствами, фиксирующими маршрут движения, время и место работы техники, которая занимается рубкой и транспортировкой древесины». Речь идет в основном об установлении системы ГЛОНАСС.

Как заявили “Ъ” в Минпромторге, там выступают против выравнивания пошлин, так как это может негативно сказаться на развитии лесопромышленного комплекса. Как сообщил “Ъ” статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, в 2007–2018 годах экспорт необработанных лесоматериалов упал в 2,6 раза, до 19 млн кубометров, в то время как пиломатериалов стали вывозить в два раза больше (рост с 17,3 млн до 31,9 млн кубометров). За первое полугодие 2019 года первый показатель снизился на 14,9% (до 8,9 млн кубометров), а второй вырос на 5,8% (до 19,4 млн кубометров).

В Минпромторге напомнили, что до января 2019 года не было четкого описания грубо окантованных лесоматериалов, что позволяло недобросовестным экспортерам вывозить простой пиловочник как пиломатериалы, не облагающиеся экспортной пошлиной. Но в июле 2019 года ФТС конкретизировала описание продукции, подпадающей под эти таможенные коды. В Минпромторге также добавили, что прорабатывают предложения по использованию системы «Платон» для контроля за транспортировкой древесины.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что пока не получали поручения Алексея Гордеева, но отметили, что «функционально все условия в системе "Платон" для этого есть». В Рослесхозе “Ъ” сообщили, что ведомство прорабатывает поручения вице-премьера. В остальных ведомствах на запрос “Ъ” не ответили.

В крупнейших российских лесопромышленных компаниях поддерживают идею введения пошлины на экспорт пиломатериалов. Директор по закупкам и логистике «Свезы» Борис Диденко отметил “Ъ”, что реализация предложенных мер позволит исключить беспошлинный вывоз необработанных бревен, в том числе березовых (фанерного кряжа), а значит, снизит вероятность незаконного экспорта. В компании считают, что обязательная установка системы ГЛОНАСС позволит повысить прозрачность цепочек поставок древесины и избежать недобросовестной конкуренции.

Управляющий директор по реализации госпрограмм и лесной политике Segezha Group Николай Иванов считает, что пошлины надо вводить выборочно. Так, их не должно быть на сухие пиломатериалы хвойных пород северной сортировки и тем более на строганые и шлифованные пиломатериалы. В то же время есть смысл уравнять ставки на двухкантный брус и иные «разваленные» доски, отметил он. По словам господина Иванова, субсидирования логистики экспорта не должно быть по любым пиломатериалам, но его необходимо вернуть по пеллетам (древесные топливные гранулы).

Игорь Новоселов из WhatWood считает, что введение пошлин на продукцию по всему таможенному коду 4407 крайне негативно скажется на экспортно ориентированной лесопильной отрасли России и снизит ее конкурентоспособность на мировом рынке. Сейчас доля пиломатериалов в структуре экспортной выручки отрасли составляет 34%, или $4,5 млрд, отмечает он. «Коды, входящие в 4407, разделяют пиломатериалы по породам, но не сортам, качеству или степени обработки (есть деление только на строганые и нестроганые). Но почти все российские лесопильные компании (более 95%) реализуют нестроганые пиломатериалы»,— говорит господин Новоселов. Поэтому, по его мнению, сама формулировка «первично обработанные лесоматериалы» требует более четкого определения.

Ольга Мордюшенко