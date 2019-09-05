Охотники, фермеры и религиозные деятели смогут продать срубленный лес

Арендаторы лесных участков, которые их используют, в частности, для охотничьего и сельского хозяйства, строительства линейных объектов, научно-исследовательской, образовательной, рекреационной, а также религиозной деятельности, получат право продавать срубленный лес. Соответствующий проект поправок в Лесной кодекс Минприроды представило для общественного обсуждения. Экологи считают оправданным реализацию «побочной» древесины, например, при прокладке дорог или ЛЭП — сейчас такой лес трудно реализовать из-за необходимости длительных согласований, поэтому он попросту сгнивает или разворовывается. Впрочем, по их мнению, документ содержит коррупциогенные риски и стимулирует лесопользователей к вырубке.

Минприроды представило для общественного обсуждения проект поправок в Лесной кодекс, упрощающий, в частности, вырубку лесов при выполнении работ по геологическому изучению недр. Согласно действующей редакции, для пользования недрами лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду — сейчас это не требуется только в том случае, когда при выполнении таких работ лес вырубать не нужно.

Законопроектом предлагается распространить правило не заключать договор аренды и на ситуации, когда рубки при проведении геологоразведки рубки планируются на площади, «не превышающей пяти процентов площади лесного квартала».

Эксперты указывают, что самый распространенный случай рубки лесов при геологическом изучении недр — при сейсморазведке — в большинстве случаев подразумевает рубку в пределах пяти процентов общей площади, охваченной этими работами.

В Минприроды указывают, что из-за длительности процедуры оформления права аренды лесного участка для целей геологического изучения недр сейчас возникают затруднения, связанные с сезонностью работ и их коротким сроком. Сейчас для заключения договора аренды необходимо определить местоположение лесных участков, а также разработать и провести государственную экспертизу проекта освоения лесов. «На стадии проведения поисковых работ невозможно точно определить границы лесных участков, в которых будут проводиться эти работы,— говорится в пояснительной записке.— В проектах на проведение геологоразведочных работ указываются только их объемы. Действующий порядок предоставления лесных участков для проведения работ по геологическому изучению недр приводит к необходимости проведения дополнительных изысканий по определению местоположения участков или заключению договоров аренды лесных участков на большие площади. При этом происходит увеличение сроков предоставления лесных участков для данного вида использования лесов, а также финансовых затрат».

Кроме того, законопроект наделяет лиц, в частности, использующих лесные участки для ведения охотничьего и сельского хозяйства, строительства линейных объектов, научно-исследовательской, образовательной, рекреационной, а также религиозной деятельности правом собственности на древесину при рубках.

Сейчас право собственности на древесину, которая получена при использовании лесов для этих целей, принадлежит Российской Федерации. Росимущество для ее реализации организует торги и заключает договоры купли-продажи с их победителями. Средства от продажи древесины поступают в федеральный бюджет. В пояснительной записке говорится, что при этом часто возникают проблемы с накоплением нереализованной древесины, что приводит к нарушению правил санитарной и пожарной безопасности в лесах.

В случае принятия законопроекта охотникам, фермерам, религиозным деятелям надо будет заключить договор купли-продажи на вырубаемую древесину, после чего они получат право распоряжаться ей по собственному усмотрению.

Константин Кобяков из «WWF России» указывает, что проблема с реализацией «побочной» древесины при строительстве линейных объектов и геологоразведке — серьезная проблема, которую необходимо решить уже давно. «Это очень сложная и непонятная процедура для многих лесопользователей и они часто древесину закапывают или сжигают, только чтобы не связываться с этим,— объясняет он.— А Росимущество тоже не хочет этим заниматься, потому что для них это совсем не профильное занятие, плюс организовать вывозку древесины, которая лежит за тысячи километров в лесотундре – не простая задача». В качестве примера он приводит ситуацию в Карачаево-Черкесии — в поселке Романтик Зеленчукского района уже несколько лет лежит около 7 тыс. кубометров древесины, полученной законным способом, стоимостью 35 млн руб. Деревья были вырублены под строительство горнолыжной инфраструктуры в 2016 году — с тех же пор между строительной компанией и управлением Росимущества по КЧР идут судебные тяжбы за право обладания древесиной.

Господин Кобяков обращает внимание, что действующая практика стимулировала лесопользователей к минимальной вырубке, однако новый документ может дать противоположный эффект:

«Есть вероятность, что участки будут брать в аренду для заготовки под видом другой деятельности. Например, специально прокладывать дороги в тех местах, где растет наиболее ценная древесина».

Аренда лесных участков под религиозную деятельность не столь распространена, однако под охотугодья выделены огромные площади, говорит Алексей Ярошенко из «Гринписа России». По его мнению, новый документ содержит коррупциогенные риски. «Это массовый вид использования лесов. А ставки платы за использование лесов для охотничьего хозяйства составляют сейчас около четырех копеек за гектар в год,— объясняет господин Ярошенко.— Сейчас ставки на саму древесину повышаются за счет торгов, но если в этом случае участок уже в аренде, то торгов может не быть».

Анна Васильева