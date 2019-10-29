Белгородчина обгоняет планету

Правительство Белгородской области рассчитывает к 2022 году развивать основные отрасли региональной экономики опережающими темпами, благодаря чему ВРП к 2022 году должен вырасти вдвое к 2011 году, до 1,1 трлн руб. Такие задачи обозначены в представленном областным департаментом экономразвития краткосрочном прогнозе. Общую динамику «выше мировой» должно обеспечить в первую очередь строительство, а также промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля. Одни только льготные программы для приобретения жилья и курс на развитие малоэтажного строительства за счет мультипликативного эффекта позволят региону опередить общероссийские показатели, подтверждают эксперты.

Прогноз социально-экономического развития Белгородской области на 2020 год и на период до 2022 года вчера в правительстве области представил руководитель областного департамента экономического развития Олег Абрамов. Прогноз разрабатывался на основе базового варианта развития российской экономики с учетом намерений хозяйствующих субъектов региона, итогов социально-экономического развития области за 2018 год и промежуточных итогов 2019 года. В прогнозе учитывались 50 региональных составляющих нацпроектов и программ.

По словам господина Абрамова, поставленная в 2012 году губернатором Евгением Савченко задача по росту ВРП в полтора раза была решена в 2017 году, а еще через пять лет показатель может вырасти вдвое к базовому году — до 1,1 трлн руб. «Запланированные ежегодные темпы роста ВРП выше мировых (3,2-3,4%)», — следует из доклада. В 2018 году, напомним, ВРП Белгородской области составил 855,7 млрд руб. (рост на 103,4% к 2017-му). Прогноз Всемирного банка по росту мирового ВВП в 2019 году (обновлен в начале октября) — 2,5%.

Обеспечить опережающую динамику должны четыре ключевые отрасли экономики Белгородской области. В департаменте экономического развития рассчитывают, что предстоящий рост ВРП за четыре года на 13,8% (в сопоставимых ценах) обеспечат строительство (123,3%), промышленность (115,1%), розничная торговля (109,4%) и сельское хозяйство (104,8%). Прогнозировать такую динамику позволяют данные за девять месяцев 2019 года: в промышленном производстве рост составил 3,1% к уровню 2018 года, в сельском хозяйстве — 3,9%, в строительстве — 13,9%, в розничной торговле — 1,6% (все эти показатели выше общероссийских). В долгосрочной стратегии развития региона среди основных драйверов роста, напомним, также называются промышленность и сельское хозяйство. При этом в АПК особая роль отводится росту экспорта: он в 2022 году должен увеличиться на 21% (до $427 млн) к 2018-му (достижению этого результата может способствовать профильная федеральная программа).

Объем инвестиций в региональную экономику по всем отраслям в 2020-2022 годах запланирован на уровне 493 млрд руб.

Инвестиции в национально-образовательный центр «мирового уровня», ориентированный на аграрный комплекс, должны составить 4,8 млрд руб. Предполагается, что средняя зарплата в регионе будет расти быстрее, чем экономика в целом: в 2022 году она, по расчетам чиновников, может составить 41,8 тыс. руб. (131,2% к уровню 2018 года). В то же время безработица не должна превышать 0,7%.

Олег Абрамов рассказал “Ъ-Черноземье”, что значительный рост в строительстве обусловлен в первую очередь высоким интересом жителей и инвесторов к индивидуальным домам (ИЖС), а также интересом к проекту микрорайона «Новая жизнь» в пригороде Белгорода: «Строительство будет давать мультипликативный эффект». Напомним, первая и вторая очереди проекта «Новая жизнь», предполагающего льготы для молодых семей, уже введены в эксплуатацию (15 пятиэтажных домов), еще шесть объектов должны быть сданы до конца 2020 года. Кроме того, проект решено тиражировать по всей Белгородской области: в городских округах и районах вдали от Белгорода могут появиться восемь домов. Для участников «Новой жизни» под Белгородом, семьи которых расширились, возводятся 123 индивидуальных дома в микрорайоне Дубровка.

Принимавший участие в разработке стратегии социально-экономического развития Воронежской области заведующий кафедрой экономики и управления организациями Воронежского госуниверситета Юрий Трещевский отмечает, что мультипликативный эффект в девелопменте — один из самых высоких: «Расчет белгородских властей верный — на рубль непосредственно в строительстве можно в среднем привлечь три рубля в смежных отраслях. Даже если не все эти привлеченные средства останутся в Белгородской области, регион сможет значительно увеличить общий показатель ВРП». По оценке господина Трещевского, прогнозируемая динамика в остальных ключевых отраслях белгородской экономики обусловлена их поступательным развитием и не так значительно превышает общероссийские показатели, как в строительстве.

Доктор экономических наук, доцент Орловского госуниверситета Светлана Аронова отмечает, что рост в белгородской строительной отрасли почти на четверть за четыре года «в принципе возможен»: «Регион входит в число лидеров по развитию строительства в ЦФО». Но такой прогноз реализуем при позитивном сценарии развития рынка, подчеркивает госпожа Аронова.

Олег Мухин