В Новосибирске появится памятник комсомолу, часть элементов которого изготовят в Китае, рассказал «Ъ-Сибирь» один из инициаторов проекта, руководитель «Клуба 29 октября» Юрий Гаврилюк.

По словам господина Гаврилюка, стела высотой 6,6 м будет представлять вертикальную колонну из трех видов гранита с изображением накладных орденов и текстами заслуг комсомола. Общая стоимость памятника составляет около 5 млн руб. Завершить его планируют в 2020 году к 100-летию новосибирского комсомола.

«В 2018 году был выполнен проект стелы и защищен на художественном совете Новосибирска, изготовлена и оплачена проектно-сметная документация, размещение стелы на бульваре Комсомольского проспекта согласовано постановлением мэрии города»,— пояснил господин Гаврилюк. В этом году закончат изготавливать фундамент с постаментом и основанием стелы. В следующем году будут изготавливать мелкие элементы и уже устанавливать памятник на постамент.

Юлия Сасевич, Новосибирск