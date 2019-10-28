В ЗакСе поддержали идею заводить на госслужащих уголовные дела за оскорбления граждан

Комиссия по вопросам правопорядка и законности петербургского Законодательного собрания поддержала федеральный законопроект о снятии с должностных лиц административной ответственности за оскорбление граждан и привлечении к уголовной. Данный законопроект внес депутат Государственной Думы Александр Старовойтов. Сейчас за оскорбление должностному лицу грозит штраф от 10 до 30 тыс. рублей.

Согласно законопроекту господина Старовойтова, теперь за оскорбление гражданина чиновник может получить штраф в размере от 2 млн до 3 млн руб. или в размере зарплаты или иного его дохода за период до пяти лет.

Кроме того, госслужащему могут назначить принудительные работы на срок до пяти лет с запретом занимать определенные должности на срок до пяти лет. При некоторых обстоятельствах чиновник может получить до двух лет лишения свободы.

Олег Дилимбетов