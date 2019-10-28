Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали из-за задержки рейса Курган – Москва

Курганская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию «Ютэйр», не предложившую прохладительные напитки пассажирам задержавшегося рейса Курган – Москва.

Нарушения закона «О защите прав потребителей» и федеральных авиационных правил были выявлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратурой.

Генеральному директору ПАО «Авиакомпания “Ютэйр”» внесено представление, оно рассмотрено и удовлетворено. По постановлению Курганского транспортного прокурора управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало авиаперевозчика за нарушение ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг). Для юрлиц штраф составляет от 20 тыс. до 30 тыс. руб.