29 октября, вторник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Авиакомпанию «ЮТэйр» оштрафовали из-за задержки рейса Курган – Москва

Курганская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию «Ютэйр», не предложившую прохладительные напитки пассажирам задержавшегося рейса Курган – Москва.

Нарушения закона «О защите прав потребителей» и федеральных авиационных правил были выявлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратурой.

Генеральному директору ПАО «Авиакомпания “Ютэйр”» внесено представление, оно рассмотрено и удовлетворено. По постановлению Курганского транспортного прокурора управление Роспотребнадзора по Свердловской области оштрафовало авиаперевозчика за нарушение ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг). Для юрлиц штраф составляет от 20 тыс. до 30 тыс. руб.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Спецпроект

Приложение

Партнерский проект

Анонсы

Профиль пользователя