«Огонек» с акцентом

Песню можно не только петь, но и чувствовать по-разному

Недавно в «Огонек» пришло письмо из Японии. Его автор сообщал, что родился в префектуре Гумма, по роду занятий — президент торговой компании, переводчик, литературный исследователь. («Русский язык,— написал он,— решил изучать в Токийском университете иностранных языков еще в 1966 году, так как в то время было мало говорящих по-русски в Японии, и я думал, что отношения между Японией и Россией будут важны в будущем».) Дальше следовало главное: «Я написал о смысле русской песни "Огонек" известного русского поэта М.В. Исаковского, которую исполняют на японском языке уже больше 60 лет. Отправной точкой стало толкование одного слова: я мог найти значение этого слова в словаре, но словарь не давал ответа о смысле. Буду очень рад, если в год межкультурных обменов между Японией и Россией Вы посчитаете возможным опубликовать эссе в Вашем журнале "Огонек", название которого созвучно любимой японцами песне».

Мы публикуем это эссе. В нем читается не просто уважение и любовь к нашей культуре, но и содержится ответ на вопрос, отчего так непросто складываются наши отношения с Японией. Дело, как представляется, не в трудностях перевода: оптика разная. Не хуже, не лучше — просто другая…

Русская песня «Огонек» появилась в Японии около 60 лет назад и быстро стала узнаваемой, известной. Я впервые увидел текст этой песни на бумаге, полученной в одном из музыкальных кафе, нашел слово «простилася» и подумал, что это — опечатка. Простилася — это слово, которое появляется во второй строке первого куплета в песне «Огонек». Читая первый куплет, я чувствовал дискомфорт в связи с использованием слова «простилася». Это потому, что это должно быть слово «простилась» при правильном написании в русском языке. Смысл слова — рассталась или попрощалась. Об этом я спросил одного русского знакомого. Он ответил, что это простонародный русский язык, и, как правило, грамотные люди так не говорят.

Однако в сельской местности, в глубинке, говорят не только «простилася», но и «встретилася», «познакомилася», «удивилася» и т.д. Ничего не оставалось, кроме того, чтобы в самом стихе «Огонек» разгадывать причину, почему автор слов использовал простонародное, деревенское слово «простилася».

Начну комментировать структуру стиха. Поэзия развивается с того момента, как девушка простилась с молодым человеком, своим любимым. Значит, думаю, стихотворение в своем начале показывает читателям то, что в этом стихотворении звучит постоянное прощание между деревенской девушкой и парнем. Это потому, что слово «проститься» имеет смысл расставаться, не рассчитывая увидеть человека снова. Автор слов, похоже, вложил смысл расставания двух влюбленных в слово «простилася», придав важное значение этому событию в условиях войны. Девушка провожала парня, уезжающего на позиции. И с ним девушка «простилася» в своем сердце темной ночью на ступеньках крыльца. Парень мог видеть за туманами, что огонек все еще горит в окошке девушки. Вот так.

Почему в стихотворении автор песни использовал сельское слово «простилася» в качестве слова, обозначающего «попрощаться навечно»? Причиной может быть то, что многие молодые люди, отправленные на фронт, вышли из крестьянских семей в сельских районах и многие говорят по-простому, не всегда грамотно, а также потому, что такие сцены прощания молодежи, отправляющейся на фронт, были повсеместны. Я думаю, что образ жизни русского народа в то время (когда автор писал эту песню) был таков. Несмотря на то что старые ритуалы и обычаи в образе жизни тех дней уже были забыты людьми, отголоски этого, кажется, находились в сердцах тех, кто в то время оставался жить в глубинке, в сельской местности. Девушка сказала ему последнее прощальное слово, не будучи уверена в том, что он вернется домой после войны. Согласно церемонии традиционного фольклора (религии), уходящего корнями в сельскую местность, где девушка и парень жили вместе, можно сказать, что девушка будет оплакивать всю оставшуюся жизнь парня, если он погибнет на войне.

Если углубиться в смысл первого куплета, кажется, нам можно понять его (смысл) таким образом, что «простилася» — это не только слово в сельских районах, но и прощальное слово женщины при прощании с идущим на смерть. Также «на ступеньках крыльца» — в месте, где живые провожают идущих на смерть и провожающий не выходит за дверную лестницу. Туманы («За туманами») — граница между живыми и мертвыми. «На окошке на девичьем все горел огонек» — свет огней горит для того, чтобы идущие на смерть могли попасть на небеса, не теряясь в темном, ночном пути.

Другими словами, не только слово «простилася», но и слова «темной ночью», «ступенька крыльца», «туман» и «огонек» являются религиозными в качестве необходимых элементов фольклорной традиции (привычки образа жизни) и составляющих первый куплет. Можно сказать, что слово «простилася» было написано автором стиха неспроста, это слово было помещено, чтобы оно могло характеризовать весь смысл действия. Может быть много возражений против этого понимания смысла стихотворения. Но у автора, по-видимому, есть явная причина и цель использования слова «простилася».

Подводя итоги, имеем два результата: (1) Слово «простилася» является правильным в русском языке, и оно было характерно не только для сельской местности, но даже больше — для гражданской народной религии. (2) Первый куплет в целом, как главный столб, выражал постоянное прощание девушки с парнем в соответствии с ритуалом фольклорной религии, и он составил песню вместе со вторым, третьим и четвертым куплетами.

Стихотворение «Огонек» — это развернутое произведение с такими темами, как «прощание», «горе», «обнадеживание» и «возвышение». Главным субъектом стиха девушку делает слово «простилася», выражающее характер расставания девушки с молодым человеком. Можно сказать, что слово «простилася» было огоньком в этом стихе, который не заканчивается в четвертом куплете — страдание девушки все еще продолжается, как будто грунтовое течение воды…

В заключение. Говорят, что в России (Советском Союзе) стихом «Огонек» заинтересовались многие люди, прежде чем была написана музыка на эти слова. Там не нужно было специально говорить о слове «простилася». Для русского народа значение этого слова было само собой разумеющимся.

А песня «Огонек», появившаяся 60 лет назад в Японии как одно из литературных произведений России, будет звучать еще многие годы в Японии.

Бункити Китаяма