«Илишмолоко» продано за 9,27 млн рублей

Администрация Илишевского района на аукционе продала 100% долю в уставном капитале ООО «Илишмолоко», сообщается на официальном сайте проведения торгов. Покупатель — физлицо Фанус Гафаров — приобрел лот начальной стоимостью 13,24 млн руб. (номинальная стоимость 7,43 млн руб.) на 30% дешевле — за 9,27 млн руб. Имущество выставлялось на торги посредством публичного предложения.

Полный тезка господина Гафарова ранее работал доцентом кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии Башкирского государственного аграрного университета.

Вторым участником торгов был Азат Гилемханов. Его ценовое предложение в протоколе не уточняется. Предыдущий аукцион, назначенный на 24 сентября, не состоялся из-за отсутствия заявок.

ООО «Илишмолоко расположено в селе Верхнеяркеево. В комплекс недвижимости входят здание машино-тракторной станции, гараж, нежилое здание, склад общей площадью 2,52 кв. м. Недвижимость находится в собственности предприятия и в залоге. Выручка общества в 2017 году, по данным Kartoteka.ru, составила 395,67 млн руб., чистая прибыль — 529 тыс. руб. В штате состоят 17 человек.

Майя Иванова