МВД возбудило дело из-за видеоролика с детьми, задающими вопросы гею

МВД возбудило административное дело против организатора съемок видеоролика, в котором дети интервьюируют гея. Ролик размещен на YouTube-канале Real Talk, с просьбой провести проверку в МВД в сентябре обратился вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

На обращение вице-спикера ответил первый замглавы МВД Александр Горовой, сообщает «РИА Новости». В МВД заявили, что полиция установила место проведения съемок и их участников. В отношении организатора съемок возбудили дело об административном правонарушении по ст. 6.21 («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних») КоАП. Следователи также проверяют видеоматериалы на наличие признаков уголовных преступлений — речь идет о ст. 135 («Развратные действия») и ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни) УК РФ.

Как писали «Известия», Петр Толстой попросил Роскомнадзор и МВД провести проверку из-за размещения на канале Real Talk роликов с участием несовершеннолетних. На видео дети также беседовали с порноактрисой и девушками, страдающими карликовостью и анорексией. Вице-спикер Госдумы назвал ролики «этически недопустимыми и аморальными».

YouTube-канал Real Talk был зарегистрирован в декабре 2018 года. По состоянию на сентябрь 2019-го у него было более 50 тыс. подписчиков.

Напомним, в июне 2013 года Госдума приняла поправки о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди детей. Нарушителям грозит штраф до 1 млн руб. для юридических лиц, а иностранцам помимо денежного наказания грозит и выдворение из России. В 2017-м Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал этот закон о дискриминационным.