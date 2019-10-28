Парламент в помощь бизнесу

На октябрьском пленарном заседании депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли во втором чтении ряд налоговых инициатив. Наиболее существенные изменения коснулись налога на имущество. Ставка налога на ближайший год будет «заморожена» до 1,6%. А с 2021 года составит 1,65%. Также существенные льготы получат также промышленные предприятия, гостиницы и предприниматели, готовые реконструировать объекты культурного наследия.

Первый законопроект, одобренный краевым парламентом, касается корректировки упрощенной и патентной систем налогообложения. Он был предложен губернатором Пермского края. Инициатива устанавливает льготы при использовании предпринимателями патентной и упрощенной систем налогообложения.

В редакции, принятой во втором чтении, были учтены предложения от депутатов. В частности, предложение группы депутатов при соавторстве председателя Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Романа Водянова об установлении налоговой ставки по упрощенной системе налогообложения (налоговая база: доходы минус расходы) для учреждений общепита – 7% в 2020–2021 годах и 10% в 2022–2024 годах. Господин Водянов отметил, что установленная на федеральном уровне ставка по патентной системе налогообложения составляет 15%. «Региональная ставка будет в два раза меньше», – подчеркнул депутат.

Среди других нововведений – «нулевая» налоговая ставка по упрощенной системе налогообложения для предприятий малого бизнеса в сфере информационных технологий. Льгота будет действовать до 2021 года. Также был расширен перечень видов деятельности, подпадающих под патентную систему налогообложения. В него попали бани, солярии и другие виды деятельности.

Второй законопроект, касающийся налога на имущество организаций, также был существенно доработан ко второму чтению. В разработке трех существенных поправок участвовал Роман Водянов. Первая из них «замораживает» ставку налога на имущество организаций до 1,6% в 2020 году и устанавливает ставку 1,65% с 2021 года. В действующей редакции закона с 2020 года предусматривалась ставка 1,8%.

Второе предложение предусматривает увеличение налогового вычета для малого бизнеса с 50 до 100 кв. м площади одного объекта недвижимости. «Таким образом, со следующего года 100 кв. м площади одного объекта недвижимости в собственности предпринимателя не будет облагаться налогом на имущество от кадастровой стоимости», – пояснил Роман Водянов.

Еще одна существенная льгота, предложенная группой депутатов с участием Романа Водянова, – освобождение от налогообложения на десять лет гостиниц не менее «трех звезд». При этом в реконструкцию либо строительство объекта должно быть вложено не менее 500 млн руб. Для объектов культурного наследия льгота предоставляется организациям, вложившим в восстановление и реконструкцию объекта в течение трех лет не менее 100 млн руб. либо 25 тыс. руб. на 1 кв. м общей площади объекта.

Среди других изменений – расширение льготы для собственников помещений в торговых и бизнес-центрах. В первоначальной версии, скидкой в 10% могли воспользоваться исключительно владельцы помещений от 5 до 10 тыс. кв. м. Сейчас 90% от исчисленной суммы налога смогут также платить и те, кто владеет отдельными небольшими помещениями, но составляющими в сумме более 5 тыс. кв. м. Кроме того, существенные скидки устанавливаются для владельцев заводоуправлений, где под размещение рабочих мест используется не менее половины площади. Владельцы таких помещений смогут платить 25% от полной суммы налога. Аналогичная льгота предусмотрена и для владельцев ангаров и гаражей, где под торговлю отведено не более 20% площади.

«Принятые налоговые льготы будут способствовать привлечению в Пермский край новых инвесторов, способствовать более справедливому распределению налоговой нагрузки», – считает Роман Водянов.