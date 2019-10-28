Структуры «Мечела» и Ростеха меняют своих представителей в «Нытве»

ОАО «Нытва» (Нытвенский металлургический завод) сообщило о решении совета директоров выдвинуть новый список кандидатов в совет директоров общества. Внеочередное собрание акционеров было назначено еще в сентябре — на 14 ноября. В повестке дня — переизбрание совета директоров.

В утвержденный советом директоров список кандидатов из действующих представителей вошло только двое членов — гендиректор «Нытвы» Дмитрий Бутенко и его заместитель Татьяна Пустосмехова.

Своего представителя в совете директоров меняет группа «Мечел». Сейчас ее интересы представляет Вениамин Ульянов, главный инженер АО «Белорецкий металлургический комбинат» (БМК). Структуры «Мечела» выдвинули двоих кандидатов: председателя совета директоров БМК) Алексея Горожанина и гендиректора ООО «Энгельсский трубопрокатный завод» Сергея Еретина. При этом в «Мечеле» ранее заявляли, что не имеют никакого отношения к «Нытве».

Интересы владельца 25% акций «Нытвы» — «Ростеха» будет представлять советник генерального директора, директор департамента управления активами ООО «РТ-Капитал» Ирина Муравьева. В шорт-лист кандидатов не вошел действующий представитель «Ростеха» — директор по работе с непрофильными активами АО «РТ-Проектные технологии» Андрей Приходько.

В состав кандидатов также включены пермский бизнесмен Дмитрий Кирсанов и физлицо Ирина Николайчук.

ОАО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит монетные заготовки, ленты, гильзы, столовые приборы. Выручка компании за отчетный период составила 2,1 млрд руб., тогда как за 2017 год — 953,1 млн руб. Чистый убыток общества за год — 225,2 млн руб., в то время как годом ранее — 191,6 млн руб.