Пуски ракеты «Ангара» повышенной грузоподъемности запланировали на 2027 год

Летные испытания разгонного блока КВТК (кислородно-водородный тяжелого класса) на ракете-носителе «Ангара» планируется начать в 2027 году, сообщил «РИА Новости» генеральный конструктор КБ «Салют» государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева Сергей Кузнецов. На создание КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты «Ангара», потребуется 9,1 млрд руб. до 2026 года.

Их планируется использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В», что позволит выводить на околоземную орбиту от 5 до 8 тонн грузов.

Напомним, в октябре 2018 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что именно на таких ракетах-носителях Россия сможет выводить перспективные пилотируемые корабли за пределы земной орбиты.

Создание серийного производства универсальных ракетных модулей для ракет «Ангара» планируется закончить к 2023 году. Ожидается, что после 2024 года с космодромов Плесецк и Восточный должны быть проведены до восьми пусков «Ангары-А5» и двух пусков легкой ракеты «Ангара-1.2» в год.