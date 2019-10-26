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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ   |  купить фото

Умерла солистка «Бурановских бабушек» из Удмуртии Наталья Пугачева

Солистка коллектива «Бабушки из Бураново» Наталья Пугачева умерла на 84-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким»,— написал глава региона.

84 года ей исполнилось бы 28 октября. Наталья Пугачева была солисткой коллектива «Бурановские бабушки», занявшего второе место на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. После смены состава ансамбля Наталья Пугачева вместе с другими бывшими участницами продолжала выступать под названием «Бабушки из Бураново».

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