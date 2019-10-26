Умерла солистка «Бурановских бабушек» из Удмуртии Наталья Пугачева

Солистка коллектива «Бабушки из Бураново» Наталья Пугачева умерла на 84-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек. Мои соболезнования родным и близким»,— написал глава региона.
Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки Бурановских бабушек.— Александр Бречалов (@brechalov) October 26, 2019
Мои соболезнования родным и близким pic.twitter.com/IJxxSXETFI
84 года ей исполнилось бы 28 октября. Наталья Пугачева была солисткой коллектива «Бурановские бабушки», занявшего второе место на конкурсе «Евровидение» в 2012 году. После смены состава ансамбля Наталья Пугачева вместе с другими бывшими участницами продолжала выступать под названием «Бабушки из Бураново».