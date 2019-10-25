Курс доллара. Прогноз на 28 октября–1 ноября

Антон Покатович, главный аналитик На будущей неделе ожидаем курс рубля в диапазоне 63,8–64,5 На предстоящей неделе курс рубля лишится фактора налогового периода. Однако в начале недели инвесторы будут концентрировать свои ожидания на заседании ФРС. Если Федрезерв в очередной раз снизит ставку, то это поддержит рыночный оптимизм и сыграет в пользу сохранения позиций российской валюты. На будущей неделе ожидаем курс рубля в диапазоне 63,8–64,5.

Михаил Поддубский, главный аналитик Рубль сейчас несколько переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей Большую часть текущей недели пара доллар—рубль держалась в диапазоне 63,50–64 руб./$. С фундаментальной точки зрения, согласно нашей модели, рубль сейчас несколько переоценен относительно нефтяных цен и ключевых макропоказателей, однако драйверов для нивелирования этой переоценки мы пока не наблюдаем. На следующей неделе в центре внимания, вероятно, будет находиться Федрезерв, итоги заседания которого могут оказать влияние на общий риск-аппетит на глобальных рынках. В базовом сценарии на следующей неделе ожидаем консолидации пары доллар—рубль в диапазоне 63,50–64,50 руб./$.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Рубль поддержит завершающийся налоговый период, где в понедельник выплата налог на прибыль, и рост цен на нефть Рубль после понижения ставки сразу на 50 б. п. остался в узком диапазоне, сформированном с начала недели. Его поддержит завершающийся налоговый период, где в понедельник выплата налог на прибыль, и рост цен на нефть. В среду ожидается пересмотр по ставке в США, где от ФРС ждут дальнейшего смягчения ДКП. Такое развитие событий поддержит рубль в качестве валюты кэрри-трейд на небольшом горизонте, в виду того, что спред между процентными ставками продолжает сужаться.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления После завершения основных внутренних событий инвесторы могут переключиться на внешний фон Российская валюта сдержанно отреагировала на итоги заседания Центробанка. Несмотря на решительный шаг по снижению размера ключевой ставки, комментарии регулятора допускают возможность продолжения смягчения монетарной политики. Это сохраняет спекулятивный интерес к локальному долговому рынку, однако доходности рынка ОФЗ в значительной мере заложили вероятность снижения ставки до 6% к концу текущего года. Завершение налогового периода в понедельник с уплатой налога на прибыль в размере 600 млрд руб. вряд ли изменит расстановку сил на валютном рынке, однако оно может сделать рубль более зависимым от динамики нефтяных цен. После завершения основных внутренних событий инвесторы могут переключиться на внешний фон.