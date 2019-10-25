В Забайкалье призывник из Тюменской области застрелил восьмерых сослуживцев

Рядовой войсковой части 54160 в Забайкалье Рамиль Шамсутдинов сегодня, 25 октября, расстрелял своих сослуживцев, двое офицеров и шесть рядовых погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии. Военным следственным отделом СКР по Дровянинскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

По данным telegram-канала Baza, стрелку 20 лет, он родом из Тюменской области поселка Вагай. Молодой человек служил четыре месяца.

По предварительным данным, у молодого человека мог случиться нервный срыв, «вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы».