Google серьезно обновила поисковик для лучшего понимания запросов пользователей

Компания Google объявила о самом значительном за последние пять лет обновлении своей поисковой системы с помощью технологий машинного обучения. Новая система обработки текста на естественном языке BERT (Bidirectional Encoder Representations From Transformers), которую Google представила в прошлом году, позволяет лучше понимать контекст запросов и точнее находить для них ответы.

Например, если раньше пользователь из Бразилии, желая побывать в США, делал в поисковике Google запрос «2019 brazil traveler to usa need a visa», в результатах поиска были данные для граждан США, путешествующих в Бразилию, а не наоборот, так как поисковик не учитывал предлог «to». Теперь подобная проблема устранена. И в целом, по оценке специалистов компании, BERT поможет лучше понять каждый десятый запрос пользователей — правда, пока только на английском, но постепенно будут охвачены и другие языки.

Алена Миклашевская