Андрей Патрушев уходит с поста замглавы «Газпром нефти»

Заместитель гендиректора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» и гендиректор «Газпром нефть шельфа» Андрей Патрушев покидает свой пост. Это связано с переходом на другую работу, пояснили в компании.

«Информация об исполняющем обязанности генерального директора ООО "Газпром нефть шельф" будет сообщена дополнительно»,— сообщили в «Газпром нефти» (цитата по ТАСС). Один из знакомых господина Патрушева рассказал РБК, что тот перейдет в частный бизнес. Куда именно, он не уточнил.

Андрей Патрушев (сын секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева) стал заместителем гендиректора по развитию шельфовых проектов «Газпром нефти» в 2015 году. Он также является членом правления компании. В 2019 году господин Патрушев стал гендиректором «Газпром нефть шельфа» по совместительству.

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