08 октября, вторник
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Успехи детей известных родителей

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Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Денис Бортников — старший вице-президент, заместитель председателя правления ПАО ВТБ (сын директора ФСБ России Александра Бортникова)

Фото: Департамент спорта города Москвы

Роман Золотов — заместитель руководителя департамента спорта и туризма правительства Москвы (сын директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сергей Иванов — президент АК «Алроса» (сын экс-руководителя администрации президента России и экс-министра обороны Сергея Иванова)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Владимир Кириенко — первый вице-президент ПАО «Ростелеком» (сын первого заместителя руководителя администрации президента России)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Борис Ковальчук — председатель правления ПАО «Интер РАО» (сын основного акционера и бывшего председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Андрей Патрушев — заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» (сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства РФ (сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева)

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Александр Рогозин — генеральный директор компании ТПУ «Нагатинская» (сын гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина)

Иван Сечин — первый заместитель директора департамента «Роснефти» (сын главы «Роснефти» Игоря Сечина)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Павел Фрадков — заместитель управляющего делами президента (сын экс-директора Службы внешней разведки РФ и экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Петр Фрадков — председатель ПАО «Промсвязьбанк» (сын экс-директора службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова)

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Игорь Чайка — бизнесмен (сын генпрокурора России Юрия Чайки), согласно подсчетам газеты «Ведомости», в мае 2016 года аффилированные с господином Чайкой фирмы располагали портфелем заказов на 318 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Артем Чайка — бизнесмен (сын генпрокурора России Юрия Чайки), согласно расследованию журнала Forbes 2014 года, выручка многочисленных предприятий Артема Чайки составляла $200 млн

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