Успехи детей известных родителей

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Денис Бортников — старший вице-президент, заместитель председателя правления ПАО ВТБ (сын директора ФСБ России Александра Бортникова)
Фото: Департамент спорта города Москвы
Роман Золотов — заместитель руководителя департамента спорта и туризма правительства Москвы (сын директора Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктора Золотова)
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сергей Иванов — президент АК «Алроса» (сын экс-руководителя администрации президента России и экс-министра обороны Сергея Иванова)
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Владимир Кириенко — первый вице-президент ПАО «Ростелеком» (сын первого заместителя руководителя администрации президента России)
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Борис Ковальчук — председатель правления ПАО «Интер РАО» (сын основного акционера и бывшего председателя совета директоров банка «Россия» Юрия Ковальчука)
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Андрей Патрушев — заместитель генерального директора ПАО «Газпром нефть» (сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева)
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства РФ (сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева)
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Александр Рогозин — генеральный директор компании ТПУ «Нагатинская» (сын гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина)
Иван Сечин — первый заместитель директора департамента «Роснефти» (сын главы «Роснефти» Игоря Сечина)
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Павел Фрадков — заместитель управляющего делами президента (сын экс-директора Службы внешней разведки РФ и экс-премьер-министра РФ Михаила Фрадкова)
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Петр Фрадков — председатель ПАО «Промсвязьбанк» (сын экс-директора службы внешней разведки РФ Михаила Фрадкова)
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Игорь Чайка — бизнесмен (сын генпрокурора России Юрия Чайки), согласно подсчетам газеты «Ведомости», в мае 2016 года аффилированные с господином Чайкой фирмы располагали портфелем заказов на 318 млрд руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Артем Чайка — бизнесмен (сын генпрокурора России Юрия Чайки), согласно расследованию журнала Forbes 2014 года, выручка многочисленных предприятий Артема Чайки составляла $200 млн
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