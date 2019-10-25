Застройщиков в Петербурге обяжут сдавать дома и соцобъекты одновременно

Как заявил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, работа по сокращению дефицита между жилой застройкой и социальной инфраструктурой в городе будет продолжена. Застройщиков обяжут сдавать в эксплуатацию жилье вместе с соцобъектами одновременно. «Потому что обязательства по строительству детских садов и школ должны выполняться всеми застройщиками. Без исключений», — сообщил господин Линченко.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга работают 183 компании, они реализуют свои проекты по 430 разрешениям на строительство общей площадью свыше 25,5 млн кв. м. По 3% (31 объект) сроки строительства сорваны, они признаны проблемными.

Власти города планируют ввести практику заключения контрактов полного цикла, предусматривающих выполнение проектных и строительных работ по соцобъектам силами одной организации, что позволит сократить время строительства.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что до конца текущего года городские власти пообещали ввести в эксплуатацию на территории Петербурга 44 детских сада.