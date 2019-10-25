93 молодые семьи в Удмуртии улучшат в 2020 году жилищные условия по госпрограмме

Минстрой России одобрил заявку Удмуртии на получение федеральных средств в рамках госпрограммы по обеспечению доступным жильем молодых семей. Как сообщает пресс-служба минстроя Удмуртии, республика получит в 2020 году на эти цели 31 млн руб. Еще 30 млн руб. составит объем софинансирования со стороны регионального бюджета. Всего в 2020 году за счет средств, выделенных в рамках программы, свои жилищные условия смогут улучшить 93 молодые семьи.

В 2019 году эта поддержка в виде социальной выплаты при покупке жилья была оказана 74 молодым семьям. Соцвыплата составляет 30% от расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей, и 35% — для семей с детьми. К настоящему моменту 64 семьи из 74 уже приобрели жилье и получили соцвыплаты. Остальные – в поиске подходящих вариантов.

Напомним, что принять участие в программе нацпроекта могут молодые семьи, возраст супругов которых не достиг 36 полных лет. Обязательным условием является процедура признания их нуждающимися в жилом помещении. Подать заявку на участие в программе можно в администрации муниципального образования по месту жительства. До 1 мая 2020 года, формируется список участников программы на 2021 год.