Хроника падения

После победы во Второй мировой войне СССР, США, Великобритания и Франция поделили Берлин на четыре оккупационные зоны. Восточная зона, занятая советскими войсками, впоследствии стала столицей Германской Демократической Республики, а на территориях, подконтрольных странам-союзницам, был образован Западный Берлин.

Граница между двумя государствами была относительно открытой — до 1961 года ГДР покинули 2,7 млн человек. Для предотвращения экономических потерь и из-за обострения политической обстановки Совет министров ГДР по рекомендации Организации Варшавского договора принял постановление о закрытии границы. 13 августа 1961 года были построены временные заграждения, а 18 августа началось возведение бетонной стены.

За время своего существования Берлинская стена перестраивалась четыре раза, ее общая длина достигала 106 км, высота — 3,6 м. Вдоль нее располагались 302 часовые вышки, к охране было привлечено свыше 10 тыс. солдат, при этом приказ Минобороны ГДР разрешал пограничникам открывать огонь на поражение пытающихся нарушить границу с ФРГ. С 1961 по 1989 год при попытке преодолеть Берлинскую стену погибли от 140 до 192 человек, арестованы свыше 3 тыс., но вместе с тем было совершено 5075 успешных побегов в Западный Берлин и ФРГ.

4 сентября 1989 года под влиянием перестройки и демократизации в Лейпциге прошла протестная демонстрация с требованиями гражданских свобод и открытия границ. 11 сентября Венгрия открыла границу с Австрией. К 25 сентября 20 тыс. граждан перебрались на Запад через венгерский коридор. 16 октября демонстрация в Лейпциге собрала 120 тыс. человек, через неделю — 320 тыс. Параллельно с этим протесты охватили другие города ГДР, в результате чего руководство правящей Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) ушло в отставку. 4 ноября на главной площади Восточного Берлина Александерплац прошла самая крупная демонстрация, собравшая около 1 млн человек.

Чтобы успокоить массы, правительство разработало положение о въезде и выезде из страны, согласно которому граждане ГДР могли получить визы для посещения Западного Берлина и ФРГ через контрольно-пропускные пункты. 9 ноября 1989 года, выступая на пресс-конференции, транслировавшейся по телевидению, член политбюро ЦК СЕПГ Гюнтер Шабовски огласил новое положение, а на вопрос корреспондента о том, когда новые правила вступят в силу, ответил: «Насколько я знаю — немедленно». Отвечавший упустил тот факт, что положение должно было вступить в силу на следующий день, так как немедленное открытие границ не входило в планы правительства.

Сразу после конференции тысячи граждан направились к пропускным пунктам через Берлинскую стену с требованием их открытия. Под растущим напором толпы пограничники открыли границу, не дожидаясь приказа. Тысячи людей стали перелезать через стену с востока на запад и обратно, в то время как власть бездействовала. Таким образом, в ночь с 9 на 10 ноября «рухнула» Берлинская стена, на протяжении 28 лет являвшаяся символом Холодной войны и разделения мира на два лагеря. Советский Союз, где в разгаре была перестройка, решил не реагировать на эти события. Группе советских войск в Германии было приказано не покидать казармы.

За три дня Западный Берлин посетили более 3 млн человек. 22 декабря открылись для прохода Бранденбургские ворота, через которые была проведена граница, а 22 января 1990 года пограничники ГДР приступили к разбору стены. Сама ГДР перестала существовать 3 октября, войдя вместе с Западным Берлином в состав ФРГ в результате двухсторонних переговоров и заключению Договора об объединении Германии.