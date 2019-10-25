«ЛетоЛето» как в Сибири

Как выяснил „Ъ-Прикамье“, краевые власти рассматривают в качестве готового проекта аквапарка в Перми тюменский комплекс «ЛетоЛето». Этот проект стоимостью 3,5 млрд руб. был реализован тюменским холдингом «Сибинтел» летом 2018 года и считается одним из крупнейших водных комплексов в РФ: его площадь составляет 50 тыс. кв. м. При этом, по данным „Ъ-Прикамье“, краевые власти собираются строить его самостоятельно. Эксперты соглашаются с ними — частные инвесторы не смогут окупить такие вложения.



Губернатор Максим Решетников во время прямой линии в Instagram заявил, что региональные власти рассматривают строительство аквапарка в Перми по проекту уже действующего объекта. Губернатор не уточнил город, где уже работает вероятный прообраз пермского аквапарка, но назвал его параметры: «площадь 50 тыс. кв. м, гостиница». Глава региона рассказал, что власти разрабатывают финансовую модель — за чей счет строить объект. Стоимость стройки господин Решетников не уточнил, лишь отметив: «тот проект, что нам предлагается, очень дорогой».

По имеющимся у „Ъ-Прикамье“ данным, властям края предложили построить аналог аквапарка «ЛетоЛето», сданного в Тюмени в июне 2018 года. Он расположился на площади 50 тыс. кв. м, имеет гостиницу. Его стоимость — 3,5 млрд руб.

Источники, близкие к краевому правительству, подтвердили, что этот проект сейчас изучается. При этом, с высокой долей вероятности, край будет строить аквапарк за свой счет — он будет на 100% краевым объектом, поскольку муниципалитет Перми такие траты не потянет. При этом место будущего аквапарка пока не определено.

Ранее Максим Решетников сообщал о двух площадках под аквапарк, которые изучают в правительстве: на ул. Калинина, 84, рядом с краевой инфекционной больницей, и в микрорайоне Ива, где строит жилье краснодарский холдинг «Девелопмент-Юг». Последняя площадка была анонсирована недавно. Известно, что краевые власти вели переговоры с девелопером о передаче части свободной территории в региональную собственность.

Возведением тюменского аквапарка занимался холдинг «Сибинтел», принадлежащий известному тюменскому бизнесмену Владимиру Шевчику. В компании заявляли о том, что над проектом работали несколько иностранных архитектурных бюро. Строительные работы начались в 2015 году, первую очередь объекта сдали летом 2018 года. В состав комплекса входит отель категории «4 звезды» с рестораном. Как сообщали СМИ со ссылкой на пресс-службу «Сибинтел-холдинг», перед началом строительства на берегу Туры возвели дамбу для защиты территории от паводков.

Согласно информации в официальной группе аквапарка в соцсети «В Контакте», площадь всего комплекса «ЛетоЛето» составляет 13 га. Общая протяженность горок в аквапарке — около 1,5 тыс. м, высота самой экстремальной из них достигает 21 м. Кроме того, в аквапарке есть волновой бассейн, детская зона, кафе быстрого питания. Стоимость билетов составляет от 1 до 1,8 тыс. руб. в зависимости от времени посещения, дня недели и категории посетителей (дети, взрослые, студенты).

«Сибинтел» планирует реализовать вторую очередь проекта. Например, этой зимой откроют горячий источник с минеральной водой. Как писали СМИ, в планах инвестора обустроить также тропическую лагуну с релакс-бассейном, тематическими банями и саунами и spa-комплекс.

Финансовый директор ГК «РИАЛ» Марина Медведева считает, что в текущей рыночной ситуации проект строительства аквапарка не имеет экономической эффективности. «Затраты на его содержание не покрывают всех инвестиций и всех процентов, которые ожидает инвестор от таких больших вложений. Аквапарки сами по себе не являются эффективными проектами, поэтому в Перми до сих пор не нашелся инвестор, который решился бы его построить,— считает госпожа Медведева.— Строительство аквапарка может быть эффективно только в составе какого-то крупного торгового комплекса, у которого есть иные источники дохода, кроме доходов от аквапарка. У нас есть инвесторы, которые строят такие крупные объекты, как, например, ТРЦ „Планета“. И эти инвесторы не рассматривают в его составе аквапарк. Соответственно, они придерживаются такой же точки зрения, что и я».

Финансовый директор ГК «РИАЛ» поясняет, что затраты на содержание аквапарка состоят из четырех направлений: налоги, заработная плата и содержание персонала, охрана объекта и коммунальные платежи. По примерным подсчетам эксперта, текущие затраты на содержание аквапарка без учета налогов и расходов на эксплуатацию бассейна составят 10–15 млн руб. в месяц. Исходя из этого, ежедневная выручка объекта должна составлять 500 тыс. руб.

Директор УК «Столица» Константин Копытов полагает, что такие развлекательные объекты, с учетом их эксплуатации, будут окупаться не менее 12 лет, а инвесторы сейчас не могут себе этого позволить из-за дороговизны проекта. «50 тыс. кв. м — это крупный объект, даже с гостиницей, пусть она будет занимать 3 тыс. кв. м»,— считает директор УК «Столица». По мнению господина Копытова, краевому центру не хватает крупного спортивного комплекса с бассейном. «Даже „Олимпия“ не справляется с потоком, потому что бассейнов спортивных в городе не хватает»,— добавляет Константин Копытов.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова