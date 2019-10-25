Отель три креста

Пермская епархия решила обзавестись собственной гостиницей. «Дом паломника» на 200 человек планируется построить в крупнейшем монастырском комплексе Пермской митрополии — Белогорском монастыре. Объект строится на пожертвования пермского бизнеса. Основная цель — размещение паломников. Эксперты полагают, что объект будет востребован и простыми туристами из других регионов.



Как сообщил официальный сайт пермской епархии, на этой неделе началось строительство гостиничного корпуса на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, производится заливка фундамента. Двухэтажное здание будет построено недалеко от Никольской купели и сможет вмещать до 200 постояльцев. Согласно плану строительства, до конца этого года будут возведены стены здания и обустроена кровля. В конце 2020 года завершатся работы по внутренней отделке гостиничных номеров, говорится в сообщении епархии.

Собеседник, знакомый с планами епархии, рассказал „Ъ-Прикамье“, что гостиничный комплекс, а по сути «дом паломника», строится на пожертвования владельца Камского речного пароходства Михаила Антонова. По его сведениям, пароходчик, с которым долго велись переговоры, якобы пожертвовал на создание данного комплекса до 50 млн руб. После завершения строительства объект останется на балансе епархии, она же будет им управлять.

Гостиницу епархия планирует использовать не для туристического бизнеса, а для проживания гостей монастыря из числа паломников, которым сложно добираться из Перми. «Но если туристы, особенно если православные, захотят в ней остановиться, чтобы осмотреть достопримечательности Белой горы, то монастырь пустит их за какую-то разумную цену»,— сказал источник.

Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь расположен в 114 км от Перми и является самым крупным монастырским комплексом Пермской митрополии, который каждый год принимает несколько десятков тысяч паломников. В комплекс входят 19 объектов недвижимости, в том числе Крестовоздвиженский собор. В 2013 году они были переданы властями Пермского края в собственность церкви. В 2017 году Белогорский монастырь отметил столетие со дня освящения Крестовоздвиженского собора и 120-летие со дня основания Уральского Афона.

Генеральный директор туркомпании «Валида» Елена Шперкина пояснила, что гостиница может быть востребована паломниками: «Чем больше мест размещения в регионе — тем лучше. Гостиница может быть нужна для религиозного туризма». Госпожа Шперкина добавила, что Белогорский монастырь активно посещают туристы из других регионов, но сейчас их размещают в Бымовской усадьбе.

Юлия Сырова