Группа трудоустроенных товарищей

Депутат краевого парламента из бывшего оппозиционного объединения «Группа товарищей» трудоустроен в госструктурах: депутат от ЛДПР Игорь Орлов вчера получил от «Единой России» ставку профессионального депутата. Единороссы говорят, что поделились ресурсом за конструктивную работу члена оппозиционной партии. Краевые власти заявляют, что не принимали решения о назначении господина Орлова.



Вчера фракция «Единой России» в заксобрании Пермского края неожиданно определилась с вакантной ставкой депутата на постоянной профессиональной основе. Единороссы передали ставку депутату от ЛДПР Игорю Орлову. На пленарном заседании краевого парламента решение фракции поддержали 49 депутатов, один парламентарий от голосования отказался. Какого-либо обсуждения темы не было. Господин Орлов получил ставку, от которой ранее отказался экс-секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Демкин. Сам господин Орлов вчера на звонок „Ъ-Прикамье“ не ответил.

Отметим, что вопрос с вакантными ставками не решался больше года. Еще в начале 2018 года при поддержке «Единой России» в заксобрании было увеличено число профессиональных депутатов, получающих зарплату, с 21 до 24 человек. Остальные депутаты заксобрания (всего в парламенте 60 мест) работают на безвозмездной основе. Оклад депутата в прошлом году превышал 73 тыс. руб.

По заведенной в парламенте неофициальной практике, на оплачиваемые ставки депутатов не претендуют руководители крупных промышленных предприятий: предполагается, что они и так получают хороший доход на своих производствах. На ставки претендуют ставшие депутатами, но оказавшиеся не у дел бывшие чиновники. По сути, ставка профессионального депутата является для них возвращением на госслужбу.

Согласно действующим правилам распределения, одна ставка перешла фракции «Справедливой России», а единороссам достались два места.

Одну из ставок практически сразу получила бывший декан факультета Пермского госуниверситета, а ныне глава экономического комитета заксобрания Татьяна Миролюбова. Другую поначалу согласился занять господин Демкин, но затем неожиданно отказался. На нее также претендовал бывший газовик Николай Благов, который в итоге решил не связываться с госслужбой. По данным „Ъ-Прикамье“, на ставку претендовал и бывший председатель профсоюза пермского ЛУКОЙЛа Валентин Костылев, но тогда, по одной из версий, краевые власти не захотели усиливать фракцию промышленников. Ставка «Справедливой России» до сих пор вакантна.

Игорь Орлов имеет богатый опыт госслужбы — бывший начальник городской полиции, он работал вице-премьером в правительстве губернатора Олега Чиркунова. В то время главой администрации губернатора был нынешний губернатор Максим Решетников. В период губернаторства Виктора Басаргина господин Орлов уезжал работать в правоохранительные органы Москвы, но вскоре вернулся в политику и принял участие в выборах в заксобрание края в составе пула неофициального объединения «Группа товарищей». В ходе кампании господин Орлов снялся с выборов по округу №2 и тем самым сорвал их и лишил возможности победы единоросса Владимира Данилина. За это крайизбирком взыскал с него 7,7 млн руб. В итоге господин Орлов прошел в краевой парламент по спискам ЛДПР. По данным „Ъ-Прикамье“, он давно претендовал на статус профессионального депутата, но руководство «Единой России» блокировало его попытки. В парламенте Игорь Орлов возглавил рабочую группу по общественной безопасности.

Версии о том, почему «подвешенный» год назад вопрос был решен стремительно в течение одной недели, разнятся. По одной из них, на трудоустройстве господина Орлова настояли краевые власти. В администрации губернатора сказали „Ъ-Прикамье“, что решение принималось фракцией.

Источник во фракции сообщил, что инициатива исходила от комитета по госполитике, членом которого является Игорь Орлов. Депутат пояснил, что представитель ЛДПР ведет себя в парламенте конструктивно, поэтому «Единой России» «не зазорно» поделиться с малыми партиями ресурсами. Другой единоросс рассказал, что сам господин Орлов предпринял активные усилия, чтобы получить ставку, проведя многочисленные переговоры в руководстве как правительства, так и заксобрания.

Собеседник в окружении господина Орлова отрицает это: «Он ничего ни у кого не просил. У него просто хорошие отношения с руководством края»,— пояснил он. Источник отметил, что депутат состоятельный, у него были два других предложения о работе. «Но как человек служивый, он решил остаться на службе в крае. Если сейчас он занимается рабочей группой по безопасности из любви к искусству, то теперь будет на профессиональной основе». Собеседник не исключил, что сейчас рабочей группе могут придать дополнительный функционал. По данным „Ъ-Прикамье“, господину Орлову работа в госструктурах необходима для стажа.

Отметим, что из «Группы товарищей», прошедших в парламент в 2016 году, господин Орлов еще не последний, кто не устроен в околовластных структурах. В прошлом году бывшего оппозиционера и депутата Илью Шулькина команда губернатора рекрутировала в свой офис по организации 300-летия Перми. Но еще остается Андрей Колесников, неожиданно потерявший работу ректора педагогического университета.

Вячеслав Суханов