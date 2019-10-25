Холодный расчет

Группа компаний «Белая долина», занимающаяся строительством фабрики по производству мороженого, намерена поставлять свою продукцию на экспорт. Об этом на встрече с губернатором региона Валерием Радаевым заявил директор компании Алексей Михайлов. Объем инвестиций составляет 1,7 млрд руб. Предприятие должно начать работу в начале 2022 года. Эксперты отмечают, что Саратовская область не сможет принять весь объем запланированного к производству мороженого и наиболее перспективным для местного производителя могут стать европейский и китайский рынки.

ГК «Белая долина» будет отправлять мороженое на экспорт, заявил генеральный директор компании Алексей Михайлов во время визита губернатора области Валерия Радаева на строящееся производство. Господин Михайлов отметил, что инвестиционный проект «направлен на увеличение объемов переработки молока и производственного потенциала предприятия». Производственный комплекс площадью 15 тыс. кв. м строится с «нулевой ­отметки».

По словам руководителя предприятия, часть продукции пойдет на экспорт и «в этом направлении большие планы». Предполагается, что товар будет поставляться в Казахстан и Армению, рассматривается возможность поставок в Китай.

«Мы готовы создать одну из самых современных площадок по переработке молока в мороженое. Мощность производства составит до 1,5 тыс. тонн мороженого в месяц. Все продумано, вплоть до фасовки и комплекса хранения»,— заявил господин Михайлов.

Сейчас группа компаний выпускает мороженое на ООО «Фабрика мороженого „Белая долина“» (торговые марки «Белая долина» и «Из села Удоево»), которое функционирует на производственной базе входящего в ГК ООО «Молочный комбинат Энгельсский».

• ООО ГК «Белая Долина» производит молочные продукты, мороженое, колбасные изделия и мясные деликатесы. Общая численность сотрудников ГК насчитывает более 2,5 тыс. человек, холдинг объединяет ряд производственных предприятий, крупнейшие из которых ООО «Молочный комбинат Энгельсский» и ООО «Мясокомбинат Митэк». Основные владельцы Группы компаний Алексей Михайлов (50%) и Наталья Шипилова (50%). Чистая прибыль ООО «Молочный комбинат Энгельсский» в 2018 году составила свыше 2,7 млн руб. Прибыль ООО «Фабрика мороженого “Белая долина”» в 2017 году (данных за 2018 год нет) составила 17,8 млн руб. при выручке 147 млн руб. Прибыль ООО «Мясокомбинат Митэк» в 2018 году составила 10,8 млн руб.

О планах группы компаний создать крупное предприятие по производству мороженого министерство сельского хозяйства Саратовской области сообщало в августе прошлого года. Объем инвестиций составляет 1,7 млрд руб. Ожидается, что в строительство предприятия будут частично вложены собственные средства ГК «Белая долина», остальные средства будут привлекаться за счет кредитных ресурсов. Кроме того, в минсельхозе не исключили, что компании будет оказана поддержка в виде компенсации части процентной ставки кредита, который группа компаний возьмет на исполнение инвестпроекта. По плану строительство объекта завершится в I квартале 2022 года, к 2026 году предприятие выйдет на проектную мощность. Валерий Радаев во время визита на строящуюся фабрику сказал, что ей «будет оказана всесторонняя поддержка».

По информации министерства экономического развития Саратовской области, в регионе ежегодно производится около 6 тыс. тонн мороженого. Потребление продукта в регионе составляет 2,3 кг в год на человека при среднероссийском потреблении в 3 кг в год. Емкость розничного рынка мороженого в Саратовской области составляет около 6 тыс. тонн. Доля продукции производства ГК «Белая долина», по оценкам локальных торговых сетей, составляет не более 10% от общего объема, по оценкам представителей федеральных гипермаркетов — 5–8%.

Помимо «Энгельсского молочного комбината» ГК «Белая долина» мороженое в Саратовской области производит ООО «СаратовХолод Плюс» (торговая марка Pin&Vin, принадлежит Галине Морозовой). Компания имеет филиалы в 10 городах России, выручка в 2018 году составила 1,4 млрд руб. На ООО «СаратовХолод Плюс» не стали комментировать планы конкурента по расширению производства.

Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Александр Осин отмечает, что темп роста производства мороженого в России за последние восемь лет близок к нулевому. По его мнению, несмотря на возможность ускорения розничных продаж в среднесрочном периоде, у «Белой долины» нет покупателей для такого количества мороженого в области. «Производство мороженого в РФ в 2019 году на основе трендов 2017–2018 годов можно оценить в 480 тыс. тонн. Это 3 кг мороженого в год на человека. То мороженое, что по плану будет производить „Белая долина“, даст области 7,4 кг мороженого на человека в год»,— отмечает господин Осин. По его мнению, саратовскому производителю необходимо искать рынок объемом в 3–5 млн потребителей. «Это европейский и китайский рынки. Вероятно, ставка делается на то, что к моменту завершения проекта „Белой долины“ будет работать трасса Шанхай—Гамбург, которая позволит решить проблему логистики»,— отметил господин Осин.

Сергей Петунин