Ущерб от страховых мошенников на Кубани за первое полугодие 2019 года составил 323 млн рублей

По итогам первого полугодия 2019 года ожидаемый ущерб от мошенников в области страхования на Кубани составил 323 млн руб. Это 56% от всего ожидаемого ущерба за указанный период в Южном федеральном округе. По случаям страхового мошенничества за шесть месяцев этого года в Краснодарском крае направлено 1115 заявлений, что составляет шестую часть от всех аналогичных заявлений в России, сообщает вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

По его словам, около 90% всех случаев мошенничества в страховании приходится на ОСАГО и КАСКО. В то же время, начинает набирать обороты мошенничество в области страхования жизни и здоровья.

Сообщается, что в рейтинге регионов Российского союза автостраховщиков (РСА) по итогам первого полугодия 2019 года Краснодарский край поднялся с 37-го места среди регионов РФ на 19-е место. Обеспокоенные этой динамикой, представители ВСС, РСА и региональных страховых компаний 24 октября встретились с председателем Краснодарского краевого суда Алексеем Шипиловым. Речь, в частности, шла о рассмотрении в судах региона дел о страховом мошенничестве и снижении роли недобросовестных посредников в судах.

«Мы видим, что по ряду параметров ситуация постепенно улучшается. По итогам первого квартала текущего года уголовные дела были возбуждены всего по 9% обращений в области страхового мошенничества, а по итогам первого полугодия эта доля уже выросла до 17%», - резюмировал Сергей Ефремов.

Дмитрий Михеенко