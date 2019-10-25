«Яндекс» выдавливает пасту

«Яндекс» готовится заключить мировое соглашение с Munitor Gruppe — владельцем товарного знака Alisa, использующегося для шоколадно-ореховой пасты. По данным “Ъ”, интернет-компания может заплатить около $100 тыс. за право использовать бренд для своего голосового помощника «Алиса». Если компании договорятся о мировом соглашении, случай будет исключительным, говорят юристы, чаще всего такие истории заканчиваются длительными судебными разбирательствами.

«Яндекс» и ООО «Мунитор Группе» (Munitor Gruppe Russland, подразделение немецкой компании в области управления коммерческой недвижимостью) «заявили о мирном урегулировании» спора по поводу товарного знака Alisa, следует из материалов суда по интеллектуальным правам от 21 октября. Ранее, 23 июля, «Яндекс» подал иск с требованием досрочно прекратить охрану этого товарного знака. В компании заявляли, что ей не удалось найти следов его использования в двух категориях услуг — производстве новых товаров и рекламе. Следующее заседание суда по этому делу назначено на 27 ноября.

Мировое соглашение пока не заключено, «мы находимся в процессе», сообщил “Ъ” представитель «Яндекса». Он уточнил, что компания пытается договориться о получении прав на использование товарного знака в классах «Изучение рынка, сбыт товара через посредников» и «Снабжение продовольственными товарами, реализация товаров». Других деталей в «Яндексе» не раскрыли.

Глава российского филиала Munitor Gruppe Вальдемар Вайсс подтвердил “Ъ”, что компания ведет переговоры о мировом соглашении с «Яндексом», его детали он не комментирует. По его словам, компания владеет товарным знаком Alisa с 1994 года, и все эти годы использовала его. «У нас есть ореховая паста с таким названием, какао, а также программное обеспечение для управления жилой и нежилой недвижимостью»,— отметил господин Вайсс. Компания намерена продолжить использовать бренд для ореховой пасты и других продуктов питания, уточнил он.

«Яндексу» товарный знак нужен для голосового помощника «Алиса». Это персональный ассистент, работающий на базе нейронной сети и понимающий естественный язык, представленный «Яндексом» в октябре 2017 года. В мае 2018 года появилась колонка с «Алисой» — «Яндекс.Станция». По данным компании, «Алиса» получает более 1 млрд голосовых обращений от более 45 млн человек ежемесячно. Ее разработка стоила 1 млрд руб., сообщал Telegram-канал «Нецифровая экономика» со ссылкой на «дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта. Согласно базе Роспатента, «Яндекс» в 2019 году подал шесть заявок на регистрацию товарных знаков «Алиса» и «Голосовой помощник "Алиса"».

По словам источника “Ъ”, знакомого с ходом переговоров, мировое соглашение может предполагать выплату «Яндексом» Munitor Gruppe от $50 тыс. до $150 тыс. Оценка в $100 тыс. «близка к правде», говорит другой собеседник, знакомый с делом.

Товарный знак Munitor Gruppe зарегистрирован давно, но в отношении него, как и любого другого товарного знака, «действует правило собаки на сене: не пользуешься, право может быть прекращено судом по иску заинтересованного лица», говорит эксперт в сфере интеллектуальных прав Анатолий Семенов. По его словам, у правообладателя есть обязанность поддерживать товарный знак, то есть реально оказывать услуги или продавать товары под ним по всем имеющимся категориям.

Если компании договорятся о мировом соглашении, случай будет исключительным, чаще всего такие истории заканчиваются длительными разбирательствами, говорит партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Обсуждаемая сумма выглядит в масштабах двух компаний несущественной, отмечает он. «Однако мы говорим не о цене бренда Alisa, а об отступных, поскольку это не сделка по продаже товарного знака, а условие отказа правообладателя от прав на защиту в конкретных классах товаров и услуг»,— поясняет господин Горбунов. Таким образом, констатирует юрист, оба бренда продолжат сосуществовать.

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов