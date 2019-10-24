В Челябинской области начальника тюремной больницы подозревают в сбыте наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника лечебно-исправительного учреждения №9 ГУ ФСИН России по Челябинской области (Бакал). Его подозревают в покушении на сбыт наркотических средств заключенным. Информацию “Ъ-Южный Урал” подтвердили в пресс-службе регионального управления ФСБ России, сотрудники которого принимали участие в оперативных мероприятиях. Уголовное дело расследует областное управление Следственного комитета России.

Начальника тюремной больницы задержали 21 октября, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник. Два жителя Челябинской области приобрели партию наркотиков у неустановленных лиц для сбыта заключенным, которые находятся в лечебно-исправительном учреждении. Наркотики должен был передать начальник больницы. Всех троих задержали около гаражного бокса лечебного учреждения. У них изъяли гашиш, марихуану и героин.

Юлия Гарипова, Челябинск