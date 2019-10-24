Арбат завлек арендаторов

Арбат занял первое место на рынке аренды элитного жилья в Москве. Как выяснили в компании Knight Frank, этот район по итогам сентября потеснил традиционного лидера — Тверской. Элитными аналитики считают квартиры, которые обходятся в месяц в 150 тыс. и более. На Арбат сейчас приходится 15% от всех элитных квартир, которые предлагают снять в Москве. Доля Тверского района чуть меньше — 13%. Примерно столько же у Пресненского района.

За счет чего Арбату удалось выйти в лидеры? На этот вопрос“Ъ FM” ответил директор департамента городской недвижимости компании Knight Frank Андрей Соловьев: «Средняя ставка высокобюджетной аренды составляет примерно 500 тыс. руб. в месяц. Люди, конечно, готовы отдать такие деньги за квартиру не на нижних этажах с качественным ремонтом и прекрасным видом. Это, разумеется, должен быть дом с консьержем. Например, самое дорогое предложение по аренде в районе Арбата оценивается в 700 тыс. руб. Это примерно четырехкомнатная квартира на третьем этаже шестнадцатиэтажного дома с тремя спальнями и качественной отделкой. Она оснащена системой кондиционирования, естественно, предусмотрены теплые полы. В цену аренды входит машиноместо в подземном паркинге. Как правило, это обязательное требование».

По данным компании Knight Frank, 30% арендаторов квартир в районе Арбат — это экспаты. При этом в среднем по Москве их доля не превышает 20%. “Ъ FM” узнал у проживающих в Москве иностранцев, чем может привлекать именно эта часть города, по какому принципу они выбирали себе жилье в столице.

Михаэль Гермерсхаузен, немец, управляющий директор кадрового агентства Antal Russia: «Многие наши клиенты — это иностранцы. Во-первых, они хотят, чтобы это был центр, можно было гулять. Во-вторых, очень важный момент, что если ты живешь на Арбате, то утром и вечером едешь против движения, что экономит много времени. Я живу на севере, для меня важно было сочетание зелени, близости к воде и лесу. Кроме того, я очень часто навещаю свою семью и родителей в Берлине. Доехать из моего района до “Шереметьево” получается гораздо быстрее». Фан Фэй, китаец, основатель онлайн-платформы для носителей китайского языка и ценителей китайской культуры «Серый Мокко»: «У меня есть один знакомый, который живет прямо на Новом Арбате. Он шеф-повар бизнесмена из России. Среди китайцев, мне кажется, мало кто живет в этом районе. Чтобы наши граждане там жили и работали, на Арбате должны располагаться китайские компании, а их там нет. Поскольку в центре все довольно дорого, я выбирал квартиру подальше, но рядом с метро, чтобы не надо было пересаживаться с одной ветки на другую».

Несмотря на то, Арбат занял первое место по количеству предложений элитного жилья, средняя ставка аренды в 500 тыс. руб. в месяц оказалась гораздо ниже, чем в двух других районах. В Тверском и Пресненском она составила 620 и 570 тыс. руб. соответственно.

Владимир Расулов