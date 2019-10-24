С осужденного на 7,5 лет колонии экс-главы Цимлянского района взыскали 500 тыс. рублей

В Ростовской области с экс-главы Цимлянского района Андрея Садымова взыскали 500 тыс. руб. в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Ранее он был осужден за халатность и получение взятки в крупном размере. Отмечается, что деньги были взысканы по иску прокуратуры.

Цимлянский районный суд Ростовской области признал бывшего главу района Андрея Садымова виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и получении крупной взятки (290 УК РФ) в декабре 2018 года. Было установлено, что в 2015 году Садымов получил от директора компании «РНРпроектДом» взятку 500 тыс. руб. За эти деньги Садымов должен был разрешить ввод в эксплуатацию жилого дома, предназначенного для детей сирот. Андрея Садымова приговорили к 7,5 годам колонии строго режима и штрафу в размере 1 млн руб.

Кристина Федичкина