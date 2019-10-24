Акции Tesla взлетели на 20% после публикации квартальной отчетности

Вчера, 23 октября, вечером Tesla отчиталась о результатах за третий квартал, которые оказались заметно лучше прогнозов аналитиков. Компания сообщила о чистой прибыли $143 млн, или $1,86 в пересчете на акцию, тогда как аналитики ожидали чистый убыток $0,42 в пересчете на акцию. В предыдущем квартале компания Илона Маска показала чистый убыток $408 млн.

Такие результаты за третий квартал вызвали бурную реакцию на фондовом рынке — акции Tesla подскочили в цене на 20%.

Кроме того, компания представила для инвесторов презентацию своего нового завода в Шанхае и сообщила, что там уже началась пробная сборка машин. Tesla отметила, что завод в Шанхае ей удалось построить за десять месяцев, и издержки оказались на 65% ниже, чем при строительстве похожего завода в США.

Евгений Хвостик