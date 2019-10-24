«Газпром межрегионгаз Краснодар» намерен расторгнуть договоры с хроническими неплательщиками

На Кубани более тринадцати тысяч потребителей-неплательщиков могут потерять право на поставку газа – «Газпром межрегионгаз Краснодар» намерен расторгнуть с ними договоры, сообщила пресс-служба компании. Ранее все эти должники были отключены от системы газоснабжения. Если договоры будут расторгнуты, то заново подключить объект к газоснабжению можно будет лишь при наличии у снабжающей организации свободных объемов топлива, пояснили в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Объемы топлива, которые поставлялись злостным неплательщикам, будут перераспределены между новыми потребителями, подавшими заявки на подключение. Общая сумма просроченных более чем на полгода платежей составила 235 млн руб., уточнили в компании. Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

Анна Перова, Краснодар