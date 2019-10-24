На фондохранилище Эрмитажа могут выделить 6 млрд рублей из бюджета РФ

На строительство библиотеки в комплексе фондохранилища Эрмитажа в Приморском районе Петербурга планируется выделить 6,1 млрд руб. из федерального бюджета. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Документ находится в стадии общественных слушаний и проходит антикоррупционную экспертизу.

Ранее стало известно, что библиотека в фондохранилище появится только в 2023 – 2024 годах. Причина переноса сроков — проблемы с подрядчиками. Здание библиотеки должны были построить к 2020 году.