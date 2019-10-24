AirHelp: большинство авиапассажиров не знают о своих правах

Подавляющее большинство путешественников (85%) не знают о правах, которые у них есть как у авиапассажиров. Незнание своих прав становится самой частой причиной, по которой авиапутешественники не направляют претензии к авиакомпаниям на получение компенсации. Это следует из опроса компании AirHelp, который есть в распоряжении “Ъ”.

Согласно исследованию, 70% авиапассажиров никогда в жизни не получали информации от авиакомпаний о своих правах, а 49% опрошенных сталкивались с тем, что после задержки, отмены или овербукинга перевозчик ничего не сообщил им об их правах. Так, не имея четкого представления о положенной компенсации, 19% респондентов соглашаются на несправедливую компенсацию (не финансовую, а в виде ваучеров на питание).

«Несмотря на тот факт, что подавляющее большинство европейских авиапассажиров по-прежнему не знают о своих правах, мы можем констатировать небольшой прогресс»,— прокомментировала результаты опроса региональный представитель AirHelp в России Евгения Курмачева. Также в компании отметили, что 84% всех респондентов, все-таки направивших претензию в авиакомпанию, успешно получили компенсацию.

О том, как получить компенсацию за испорченный отдых,— в материале “Ъ” «Отпуск без проблем».