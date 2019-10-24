Суд взыскал с платформы GoodGame 300 тыс. рублей в пользу КХЛ

Мосгорсуд взыскал 300 тыс. руб. в пользу КХЛ в рамках иска к стриминговой платформе GoodGame после того, как один из ее пользователей показал несколько трансляций, приобретенных лигой, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Он обязал ООО «Мидиан» прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, иное использование сообщений телепередач телеканалов «КХЛ», «Телеканал КХЛ HD» на сайте https://goodgame.ru.

Также суд взыскал с ООО 12,2 тыс. руб. В остальной части в удовлетворении исковых требований Мосгорсуд отказал. Ранее в России в рамках аналогичных исков в связи с тем, что руководство площадки убирало спорный контент, судопроизводство прекращалось, не дойдя до решения.

В сентябре Rambler Group договорилась с ирландским спортивным вещателем Setanta Sports, работающим на рынке Украины и СНГ, о совместной борьбе с пиратством. Из-за нелегальных трансляций Rambler может терять до 50% потенциальной выручки от показа в России английской премьер-лиги.

О борьбе с пиратством — в публикации “Ъ” «Rambler посостязается с пиратами».