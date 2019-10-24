Пекка Лундмарк

Родился 19 декабря 1963 года. Окончил отделение технической физики Технологического университета Хельсинки (1988).

В 1990–2000 годах трудился на руководящих постах в Nokia Corporation. Затем два года работал управляющим партнером компании Startupfactory Oy. С 2002 по 2015 год был президентом и главным исполнительным директором в Hackman Oyj Abp, а затем исполнительным вице-президентом, президентом и гендиректором в группе компаний Konecranes PLC (грузоподъемное оборудование).

В сентябре 2015 года назначен президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum.

Женат, трое детей.