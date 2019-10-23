Король Саудовской Аравии сменил министра иностранных дел

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд уволил министра иностранных дел Ибрахима аль-Асафа, сообщает телеканал Al Arabia. Он перешел на должность государственного министра и члена Совета министров.

Новым министром иностранных дел стал принц Фейсал бен Фархан бен Абдалла Аль Сауд. Ранее он был послом Саудовской Аравии в Германии.

В сентябре король Саудовской Аравии назначил своего сына принца Абдель Азиза бен Сальмана бен Абдель Азиза на пост министра энергетики вместо Халида аль-Фалиха, который в 2019 году был назначен сопредседателем Совместной Российско-Саудовской Межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С именем бывшего министра энергетики связывают прогресс в двусторонних отношениях между Саудовской Аравией и Россией. Он также является одним из архитекторов сделки ОПЕК+.