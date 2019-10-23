Генпрокуратура предлагает ограничить публикации о преступлениях подростков

Генпрокуратура России предлагает ввести ограничения на публикацию материалов о преступлениях несовершеннолетних, чтобы не допустить их повторения, заявила начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Марина Зайцева. Ведомство направило Минкомсвязи свои предложения по усовершенствованию законодательства о СМИ.

«Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как что происходило с несовершеннолетними»,— сказала госпожа Зайцева во время круглого стола в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Представитель Генпрокуратуры также отметила, что «приверженность криминальной субкультуре» быстро распространяется через интернет. Это показала проверка, которую провели в Забайкальском крае и еще нескольких российских регионах. Во время нее было заблокировано более 7 тыс. сайтов, которые распространяли призывы участвовать в «деструктивных движениях».

Генпрокуратура выступает за установление ответственности для провайдеров за распространение подобной информации. «Закрываем (такие сайты), а через десять минут их становится в два раза больше»,— рассказала Марина Зайцева.

В МВД выступают за ужесточение ответственности за распространение негативного материала для несовершеннолетних. С таким заявлением на том же круглом столе выступил представитель управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Станислав Колесник.

«СМИ сейчас для красного словца или для "горячей" новости могут нести очень вредную для детей информацию. Хотелось бы предложить установить ответственность для владельцев сайтов, которые не осуществляют контроль за распространяемой информацией»,— заявил он. Чтобы бороться с негативными публикациями, МВД предлагает стимулировать создание позитивных групп в соцсетях и поддерживать интернет-ресурсы, в которых содержится безопасная информация для детей.