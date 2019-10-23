ФСБ разрешила оператору Easy4 продавать eSim

Оператор Easy4 получил разрешение от ФСБ предоставлять услуги связи с использованием виртуальных сим-карт eSIM. Компания также сможет проводить идентификацию пользователей через «Госуслуги», сообщил газете «Ведомости» управляющий директор группы компаний Easy4 Сергей Малышкин.

Виртуальные сим-карты этого оператора позволяют работать на разных сетях. Она выбирает их автоматически исходя из лучшего качества сигнала. Для этого необходимо заключать договоры со всеми операторами. На данный момент Easy4 работает на сетях «Т2 РТК холдинг» («Теле2»). По данным источников газеты «Ведомости», оператору удалось договориться с «МегаФоном» и МТС.

Зарегистрировать виртуальную сим-карту можно с помощью приложения. В случае удачной интеграции с сервисом «Госуслуги», абоненты смогут подключаться с помощью электронной подписи. Если ее нет, то можно стать абонентом с помощью приложения EasyID. Она отсканирует лицо, паспорт, возьмет подпись с помощью сенсорного экрана и активирует виртуальную сим-карту.

Напомним, ранее Минкомсвязь разрешил Tele2 выдавать eSIM. Против эксперимента выступала ФСБ. Из-за этого оператору приходилось приостанавливать выдачу виртуальных сим-карт. К началу 2020 года Минкомсвязь, ФАС и ФСБ должны выработать решение по легализации eSIM в России.

Подробнее о планах на использование eSIM читайте в “Ъ” «Смартфоны сбрасывают карты».