«Наш новый город» прирос землей

Компания «Наш новый город» через суд обязала своего учредителя — управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы — предоставить в аренду два земельных участка в Черниковке. Там компания планирует построить жилые дома, часть квартир в которых получат жильцы соседних домов, подлежащих сносу. Права на участки, по мнению застройщика, он получил после подписания в 2014 году договора развития застроенной территории. Эксперты не видят в причинах отказа города других мотивов, кроме желания перестраховаться от возможных проблем в будущем.

Уфимскому застройщику «Наш новый город» (через АО «Инвестиционное агентство» принадлежит администрации Уфы) удалось через суд получить право на земельные участки для строительства жилья для жителей сносимых домов. Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск строительной компании к управлению земельных и имущественных отношений администрации Уфы. Застройщик просил суд признать незаконным отказ управления предоставить в аренду два земельных участка на улицах Пекинской и Свободы общей площадью 2,5 тыс. кв. м, а также обязать ответчика в течение 15 дней после вступления решения суда в силу направить проекты договоров аренды.

Как следует из материалов дела, в октябре 2014 года «Наш новый город» заключил с мэрией договор развития застроенной территории квартала, ограниченного улицами Свободы, Ломоносова, Кремлевской и Пекинской площадью около 5 га стоимостью 5,1 млн руб. По условиям договора, в течение трех лет застройщик обязался передать в муниципальную собственность квартиры для жильцов, проживающих по договорам соцнайма в аварийных домах, подлежащих сносу. В 2018 году был утвержден проект планировки и межевания квартала, который предусматривал снос 13 двухэтажных домов. В январе текущего года «Наш новый город» обратился в мэрию с просьбой предоставить в аренду два пустующих участках в границах квартала, чтобы построить на них два девятиэтажных дома общей площадью 4,7 тыс. кв. м, часть квартир в которых ответчик планировал передать переселенцам. Управление земельных и имущественных отношений ответило компании отказом: на одном из участков расположено здание, которое находится в федеральной собственности и распоряжаться им администрация не имеет права, а, кроме того, по данным управления, компания не исполнила договорные обязательства.

В иске застройщик указал, что по Градостроительному кодексу РФ предусмотрена возможность поэтапного освоения территории, а на спорных земельных участках нет никаких строений, и они не обременены правами третьих лиц.

Суд согласился с доводами «Нашего нового города». Спорные земельные участки имеют вид разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные жилые дома», указал суд, согласившись, что на одном из них установлено некое оборудование телеком-оператора «Башинформсвязь», который согласовал застройщику его перенос на другое место. Кроме того, суд отметил, что отказ мэрии нарушает права и интересы истца, поскольку в договоре отсутствует условие о предоставлении участков только после фактического расселения жителей. Предъявляемое мэрией требование возлагает на застройщика необходимость значительных трат, что «может привести к объективной невозможности исполнения договора», девелопер лишится возможности приступить к строительству домов, что «приведет к негативным инвестиционным последствиям». Реализация договора о развитии застроенной территории «является длительной процедурой, выполняемой поэтапно», отметил суд.

В мэрии Уфы на запрос „Ъ“ оперативно не ответили.

Заместитель директора по строительству «Нашего нового города» Наталья Волчанская пояснила „Ъ“, что место для строительства первых домов было выбрано таким образом, чтобы жильцам расселяемых домов не пришлось переезжать в другую часть города, «поскольку в этом районе у большинства находится работа и учеба». На месте бараков, предназначенных под снос, застройщик планирует построить три 25-этажных жилых дома, два дома переменной этажности от пяти до десяти этажей, 70% квартир в которых реализуют по различным социальным программам. Проектом предусмотрено строительство трех механизированных парковок, спортивных и детских площадок. Задержку с исполнением договора госпожа Волчанская объяснила долгим согласованием проектов планировки и межевания в мэрии Уфы.

«Поэтапное расселение — это нормальная практика, которой ранее придерживалась администрация»,— отмечает юрист Михаил Лазаренко, руководивший в 2011–2012 годах управлением земельных ресурсов мэрии Уфы. Он не исключает, что судебное разбирательство между мэрией и подконтрольным ей застройщиком было «перестраховкой от возможных проблем в будущем».

Влада Шипилова