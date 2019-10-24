«Уральская народная касса» просит кредит доверия

Комитет кредиторов крупного башкирского кредитно-потребительского кооператива «Уральская народная касса» (КПК) намерен убедить 1,4 тыс. кредиторов, которым задолжал более 400 млн руб., подписать мировое соглашение. Собрание кредиторов рассмотрит это предложение 6 ноября. По условиям документа, кооператив обязуется выплатить кредиторам всю задолженность к февралю 2021 года. При этом в соглашении не прописан механизм получения средств для выплат пайщикам-кредиторам. В комитете кредиторов рассчитывают закрыть часть долгов за счет взыскания дебиторской задолженности, которая составляет около 143 млн руб., а остальную часть закрыть путем зачета взаимных требований. Юристы сомневаются, что предложенная схема выгодна кредиторам.

Конкурсный управляющий КПК «Уральская народная касса», признанного банкротом в 2017 году, Михаил Денисов назначил на 6 ноября собрание кредиторов предприятия, на котором планируется подписать мировое соглашение. Как следует из документов, опубликованных на едином портале сведений о банкротствах, проект соглашения был внесен и единогласно одобрен 8 октября десятью членами комитета кредиторов КПК. По условиям соглашения кооператив обязуется до 1 февраля 2021 года вернуть каждому кредитору 100% задолженности. Механизм взыскания средств в документе не прописан. Обязанности директора кооператива планируется возложить на председателя комитета кредиторов Сергея Семенова.

Как ранее писал „Ъ“, «Уральская народная касса» работала на рынке с 2005 года. До 2016 года кооператив имел 10 филиалов в городах Башкирии и один в Магнитогорске. Учредителями кооператива являлись его гендиректор Елена Иванаевская, Валентина Шангина, Геннадий Матякин, Наталья Мигранова и Борис Андреев. КПК выдавал займы юридическим и физическим лицам. С конца 2016 года паи кооператива не были застрахованы. Стоимость активов кооператива на начало 2016 года составляла, по данным Kartoteka.ru, 248,7 млн руб. Чистых активов на начало 2016 года кооператив не имел. Инициатором банкротства КПК в июне 2016 года стало физлицо Рустем Карамурзин. В марте 2017 года кооператив был признан банкротом, в нем было начато конкурсное производство. По данным на июль текущего года, у банкрота было около 1,4 тыс. кредиторов, общая сумма непогашенной кредиторской задолженности составляла 400,6 млн руб. Общая рыночная стоимость имущества кооператива, включая дебиторскую задолженность (143 млн руб.), оценивалась в 23,6 млн руб. В июле Михаил Денисов подал в арбитражный суд Башкирии иски о взыскании с бывшего генерального директора кооператива Елены Иванаевской убытков в размере 7,21 млн руб. и привлечении ее к субсидиарной ответственности. Осенью 2018 года Михаил Денисов направлял в МВД заявление о возбуждении уголовного дела по признакам мошенничества в отношении Елены Иванаевской, но в ее действиях не нашли состава преступления.

Член комитета кредиторов «Уральской народной кассы» Руслан Петров сообщил, что кредиторы рассчитывают вернуть часть задолженности за счет взыскания дебиторской задолженности. По словам господина Петрова, в случае прекращения процедуры банкротства, КПК будет реорганизован в производственный кооператив, который будет заниматься исключительно ее взысканием, что позволит удовлетворить около 15% требований кредиторов. Остальную часть долга, отметил он, планируется закрыть подписанием актов о зачете взаимных требований. Кроме того, признался Руслан Петров, на заключение мирового соглашения «толкает» опасение, что конкурсный управляющий может подать иски к пайщикам о привлечении их к ответственности. «400 млн никто не вернет, их нет. Но мы надеемся, что удастся взыскать максимум из возможного»,— добавила другой член комитета кредиторов Елена Галина.

Михаил Денисов от комментариев отказался

«Если пайщики контролируют процедуру избрания руководителя кооператива, то мировое соглашение для них отчасти оправдано. Как минимум, это полностью исключит риск их привлечения к субсидиарной ответственности, который и без этого носил призрачный характер,— отмечает управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин.— При этом ставка на восстановление платежеспособности в результате успешного взыскания дебиторской задолженности крайне сомнительна».

Руководитель департамента банкротной практики коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов заявил, что проголосовать кредитору кооператива за проект мирового соглашения означает поверить в него. «Одной лишь формулировки о выплате долга к 2021 году без указания, из каких источников это произойдет, может оказаться недостаточно,— отметил эксперт.— Конечно, пайщики могут поверить комитету кредиторов на слово, но правоприменительная практика показывает, что на многое рассчитывать не приходится. По официальным данным Федрессурса, в рамках процедуры конкурсного производства в нашей стране погашается не более 5% требований кредиторов».

Булат Баширов